Rosalinda Cannavò, dietro la stanchezza eccessiva si nasconde un motivo bellissimo: l’attrice ha aperto le porte del proprio cuore ai fan

Dopo aver preso parte ad un’incredibile esperienza come quella del Coachella 2022, Rosalinda Cannavò ha fatto ritorno in Italia, dove ad attenderla c’era l’amato Andrea Zenga. Con quest’ultimo, l’attrice è partita alla volta della Sicilia per far visita ai propri genitori e amici.

Una vera e propria toccata e fuga per la cantante, che in fretta e furia è dovuta rientrare a Milano per prendere parte alle registrazioni di “Casa Chi”. Come i followers non hanno mancato di notare, il periodo corrente sta letteralmente mettendo a dura prova la favolosa Rosalinda.

L’ex gieffina, che appare spesso spossata e priva di forze, ha voluto confidarsi con il suo pubblico ed ammettere quello che sta succedendo nella sua vita. Nessuno avrebbe mai sospettato che, dietro la stanchezza della Cannavò, si nascondesse un motivo molto più profondo.

Rosalinda Cannavò, dietro la stanchezza il motivo più bello: l’attrice lo ha ammesso ai fan

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ana Mena nella vasca idromassaggio manda in tilt i social: “che scandalo”. Curve pazzesche nella FOTO

Il periodo corrente è un periodo particolarmente stressante per la bellissima Rosalinda Cannavò. L’attrice, nel corso delle ultime settimane, ha trascorso la maggior parte del tempo in viaggio. Dal Coachella 2022 alla Sicilia, dove risiedono i suoi genitori, la fidanzata di Zenga non sembra aver avuto un momento di tregua.

La Cannavò, mediante una serie di Instagram stories pubblicate quest’oggi, ha voluto confidare ai followers il suo stato d’animo attuale. “Sto accumulando molta stanchezza” – ha ammesso la cantante, aggiungendo – “Non mi prendo mai del tempo per me, penso solo ai doveri“.

Sarebbe proprio questa la vera causa che si cela dietro al malessere dell’ex gieffina, che per via dei molteplici impegni è arrivata a sviluppare un fortissimo stress. Parallelamente, tuttavia, la stanchezza sarebbe scatenata dal motivo più bello ed importante di tutti: l’amore per il lavoro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mattia Briga a Uomini e Donne: Maria lo riconosce e reagisce così

Rosalinda, impegnata nelle registrazioni di “Casa Chi” e nella promozione del singolo “Sempre avanti“, sembra letteralmente al settimo cielo. Con ogni probabilità, l’ex gieffina ha solo bisogno di riposare e di recuperare le forze.