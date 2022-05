Silvia D’Avenia stupisce i fan con un post seducente, lo stacco di coscia ha lasciato tutti senza parole: che spettacolo

Di origine torinese, Silvia D’Avenia è una modella molto amata dal pubblico italiano che non perde occasione di condividere con i fan molti scatti mozzafiato. Sensuale, accattivante ma di una semplicità unica, così l’influencer si sta facendo conoscere sui social.

Seguita da più di duecentocinquantamila follower, Silvia D’Avenia sa come attirare l’attenzione dei fan e lo fa senza mai eccedere. Ecco qual è l’ultimo post che ha mandato in tilt il web.

Silvia D’Avenia, lo stacco di coscia più sensuale del web – FOTO

Silvia D’Avenia sta cavalcando l’onda del successo e passo dopo passo si sta facendo conoscere dal pubblico social che la segue e la supporta in ogni situazione.

Così tra una campagna pubblicitaria e uno shooting fotografico, non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e scatti professionali che lasciano tutti a bocca aperta.

L’ultimo post ne è un esempio: la modella ha pubblicato tre foto, una più bella dell’altra, dove si mostra appoggiata alla vasca da bagno e indossa un vestito corto nero di raso. Le cosce sono completamente scoperte e la scollatura e una collana mettono in risalto il suo décolleté.

“Anche con questo bellissimo vestito nero la tua bellezza mi ha colpito e conquistato per davvero”. Qualcuno ha scritto sotto al post e qualcun altro ha aggiunto: “Sei incredibilmente affascinante” e poi ancora “Sei illegale”.

Affascinante e sensuale, Silvia D’Avenia è irresistibile ed è pronta a realizzare tanti sogni rimasti fino ad oggi chiusi nel cassetto. C’è chi la vorrebbe vedere in tv alle prese di qualche programma, chissà se prima o poi questo desiderio si avvera? Non ci resta che attendere per avere altre news al riguardo.