Da Palermo a Venezia, per Veronica Ferraro sono stati giorni frenetici quelli appena trascorsi e l’influencer non ha potuto fare altro che condividere alcuni momenti con i fan che la supportano in ogni situazione.

Prima in Sicilia, ha accompagnato la sua amica Chiara Ferragni nella serata dei festeggiamenti. Per l’occasione ha indossato un vestito corto nero che ha lasciato tutti a bocca aperta: era irresistibile, come sempre d’altronde.

Veronica Ferraro, da Palermo a Venezia: un look più bello dell’altro – FOTO

Dopo aver salutato l’imprenditrice cremonese, Veronica Ferraro è volata a Venezia dove ad attenderla c’erano altre colleghe per l’evento di Max Mara a cui ha partecipato con un look strepitoso.

Su Instagram ha condiviso alcune foto dove i fan hanno potuto ammirare la sua bellezza: nei primi due scatti indossa un vestito lungo verde menta, dallo spacco vertiginoso e una scollatura irresistibile.

I capelli sono legati e il trucco è leggero, quasi impercettibile. Una pochette bianca con degli ornamenti viola ha fatto da contrasto all’abito.

“Sono stati due giorni incredibili a Venezia” ha scritto l’influencer sotto al post che è diventato virale. I follower sono rimasti folgorati dalla sua unicità e così hanno lasciato qualche commento e like sotto agli scatti come: “Stupenda” e poi ancora “Meravigliosa“, qualcun altro ha aggiunto: “Outfit perfetto per un evento perfetto“.

Da Sud a Nord, da sola o in compagnia, Veronica Ferraro riesce sempre a lasciare il segno e lo fa attraverso la sua semplicità e sensualità che da anni la contraddistinguono. I suoi occhi verdi e quei capelli biondi la rendono seducente e accattivante, senza mai eccedere. Non ha bisogno di filtri per emergere, basta la sua bellezza naturale e ne ha da vendere.