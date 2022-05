Stefano De Martino, dopo Stasera Tutto È Possibile si prepara ad una nuova avventura: l’annuncio che ha reso felici i suoi numerosi fans

Stefano De Martino è, senza ombra di dubbio, uno dei conduttori più famosi del momento. A pensare che la sua carriera non è partita così: infatti, quando era molto giovane, partecipò ad Amici di Maria De Filippi per sfondare nel mondo della danza. Non avrebbe mai pensato di rimanere nel mondo dello spettacolo ma in un altro ruolo.

Stefano, qualche anno fa, ha capito che ballare non era più la sua strada e proprio per questo motivo ha deciso di cambiare e di dedicarsi a qualcosa di completamente diverso. Così ha intrapreso la carriera del conduttore, che si è rivelata essere la strada più giusta per lui. Qui riesce ad esternare tutta la sua simpatia, la sua voglia di stare tra la gente e di strappare un sorriso ai milioni di telespettatori che lo seguono.

Stefano De Martino: arriva una nuova avventura per il conduttore

Stefano, negli ultimi anni, ha riscosso un incredibile successo con il programma che andava in onda su Rai Due fino a poche settimane fa: Stasera Tutto È Possibile. Sono stati anni intensi e divertenti, ma De Martino non è quel tipo di persona che si fossilizza sulle stesse cose e proprio per questo ha deciso di lasciare momentaneamente la conduzione di questa trasmissione per fare qualcosa di completamente nuovo.

Infatti, secondo una indiscrezione di Dagospia, insieme ad Andrea Delogu condurrà Fep-stivalbar, uno show musicale che considerato il nome potrebbe essere ispirato al mitico Festivalbar.

Tra l’altro, i due conduttori, un po’ di mesi fa sono stati al centro dell’attenzione della cronaca rosa. Si vociferava che tra di loro ci fosse del tenero ma i due hanno affermato di essere soltanto grandi amici.

Stefano, infatti, con molte probabilità è ritornato con Belen Rodriguez. I due non hanno ufficializzato nulla, ma sono stati avvistati insieme più di una volta nelle ultime settimane.