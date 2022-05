Temptation Island sostituito da un altro programma: l’indiscrezione

Temptation Island è stato fatto fuori: dopo numerose polemiche, Maria De Filippi ha scelto di sospendere la trasmissione. Cosa andrà in onda al suo posto?

Temptation Island quest’anno è stato ufficialmente sospeso. Strano a dirsi, considerando che era il programma più amato e più atteso della stagione, ma molto spesso finiva sotto le polemiche per alcuni esempi di amori tossici che ci propinava ogni anno. Sarà per questo che Maria De Filippi ha preso la drastica decisione di cancellarlo dal palinsesto? Questo non possiamo saperlo, ma i fans possono soltanto augurarsi di vederlo tornare il prossimo anno.

Qualche settimana fa, la De Filippi ha deciso di tastare il terreno con un programma tutto nuovo, che sicuramente aveva proprio lo scopo di sostituire Temptation Island: stiamo ovviamente parlando di Ultima Fermata. Condotto da Simona Ventura, ha conquistato gran parte dei telespettatori ma non ha collezionato gli stessi numeri del vecchio format, nonostante fosse molto simile ma più completo di dinamiche. Forse proprio per questo, la Mediaset ha deciso di fare un nuovo tentativo.

Temptation Island: l’indiscrezione sul nuovo programma di Maria De Filippi

Infatti, da un po’ di mesi, si vocifera l’arrivo di un nuovo format su Canale Cinque: Uomini e Donne Vip. Andrebbe in onda in estate, e colmerebbe la mancanza del programma originale che sarà sospeso per la stagione fino a settembre come accade ogni anno.

Sicuramente scaturirebbe un incredibile successo e già sono saltati fuori i primi nomi dei possibili partecipanti. Potrebbe infatti salire sul trono da vip Antonio Zequila, ex partecipante della quarta edizione del Grande Fratello Vip. In questi anni ha fatto spesso discutere per le sue numerose storie d’amore, per le tante donne che ha avuto nel corso della sua vita, e superata la soglia dei cinquant’anni da un po’ potrebbe essere arrivato il momento per lui di cercare l’amore vero e sistemarsi.

Sono tutte voci di corridoio, l’unica cosa che possiamo fare è attendere l’inizio dell’estate e scoprire insieme quale sarà il programma a prendere il posto di Temptation Island.