“Un Posto al Sole”, Silvia lascia la soap opera? Trasferimento in vista…

Un Posto al Sole: Silvia Graziani ha ricevuto una proposta inaspettata dal suo nuovo compagno Giancarlo. Si trasferiranno davvero insieme a Bari?

Nell’ultima puntata di Un Posto al Sole, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato. Silvia, infatti, ha ricevuto una proposta dal suo compagno Giancarlo. Tra l’altro è avvenuta nel momento più assurdo in assoluto, perché aveva appena finito di litigare con il suo ex marito Michele Saviani per via della figlia Rossella che sta vivendo un momento difficile.

Rossella e Riccardo Crovi infatti si sono lasciati e la ragazza si sta ritrovando a vivere un momento davvero drammatico. Ha il cuore spezzato e si sente davvero malissimo per la fine di questa storia d’amore. Michele si è arrabbiato con Silvia, dicendole che mentre lui era a Milano, doveva tenere d’occhio Rossella e non permetterle di avere a che fare con un uomo così tanto discutibile, tra l’altro pure sposato con un’altra persona.

Un Posto al Sole: Silvia Graziani lascia la soap opera napoletana?

Silvia si è arrabbiata con Michele, dicendogli che non deve permettersi di accusarla di una cosa del genere perché ha fatto davvero fatica a ricucire il suo rapporto con Rossella dopo la fine del loro matrimonio. Ha fatto di tutto per starle vicino, ma Rossella oramai è una donna adulta e di certo non sarebbe stata a sentire sua madre, considerato quanto è innamorata del dottor Crovi.

Dopo la loro lite, è arrivato al Vulcano Giancarlo per darle una notizia ma si è ritrovato davanti la Graziani più arrabbiata che mai. Silvia si è sfogata con il suo compagno, che ha preso subito le sue difese e ha cercato di farle capire che Michele ce l’ha ancora con lei per il modo in cui è finito il loro matrimonio.

Alla fine, le ha proposto di trasferirsi con lui a Bari perché gli hanno offerto un lavoro proprio lì. Silvia lascerà il Vulcano, Napoli e la sua famiglia? Non è così scontato che gli dica di no. La Graziani potrebbe valutare seriamente la sua proposta.