Dopo l’ultimo appuntamento con lo show serale di ieri il cambiamento di Veronica Ruggeri è testimone diretto di un suo momento di “pura libertà”.

Dopo lo speciale di ieri sera, trasmesso in onda su Italia 1, la giornalista Veronica Ruggeri condivide un inaspettato ritratto di sé. Se l’appuntamento con “Paola Cannizzaro – Da Mistico a Showgirl” aveva già rapito l’attenzione dei telespettatori, il suo ultimo scatto non darà spazio adesso a ulteriori dubbi.

Da finalista di “Miss Italia“, durante gli esordi della sua carriera, a fedele e longeva protagonista de “Le Line“. A seguire un appassionato approdo alla radio di RTL 102.5 e infine, in queste ore, un inatteso viaggio “On the road“. Insomma: quando si parla di fuochi d’artificio, almeno secondo il recente parere degli utenti, sembra che non si possa fare a meno di associare lo stesso sorprendente pensiero alla coinvolgente personalità della nata sotto il segno del Toro.

Veronica Ruggeri “una vera Iena”: il cambio di prospettiva “On the road” dopo la diretta – FOTO

A tre giorni dal suo compleanno, che festeggerà il prossimo 14 maggio, la giornalista dalla rossa chioma rivela finalmente la sua identità segreta ai suoi 611mila follower.

Nelle ultime settimane la conduttrice aveva già condiviso molte immagini della sua quotidianità in avanscoperta. Ma soltanto adesso, dopo aver toccato le corde dei suoi telespettatori nella passata serata, sembra sia giunto il momento di intraprendere una nuova avventura.

“Vi ringrazio con questa foto“, scrive per tal ragione Veronica nella sua didascalia. “Eravate in tanti tanti tanti ieri sera“, spiega la giornalista, e nonostante sia “una frase che si dice spesso” gli spettatori agli occhi di Veronica erano “in tanti per davvero“. Un risultato emozionante e che ha di gran lunga superato le sue aspettative. “Quindi grazie“, di cuore, ribadirà la Ruggeri.

“Sei stata una vera Iena“, scriverà di riposta un suo fan. La giornalista, ora in viaggio come in un romanzo di Jack Kerouac, è davvero “stata grandissima” agli occhi del suo pubblico. Perciò, ora che è “bellissima“, “in borghese“, nessuno spazio a fraintendimenti.

Dopo aver esplorato le alte vette del territorio italiano, assieme al fedele collega e compagno Nicolò De Devitiis, si parte con i capelli al vento verso una nuova destinazione. Nel frattempo, però, Veronica è stata protagonista ,scorso martedì 10 maggio, di un “servizio molto interessante“. Fra l’altro: “raccontato con semplicità e chiarezza“.