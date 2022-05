Gratta e Vinci colpisce ancora, vince una cifra astronomica con un ‘Nuovo Turista per Sempre’. Mai visto prima

Questa nuova vincita ha fatto felice un operaio che si è trovato tra le mani un enorme gruzzoletto. Oggi la sua vita è completamente cambiata

La dea bendata ha colpito ancora e stavolta è arrivata nel piccolo comune montano di Barbiano in provincia di Bolzano nelle verdi distese boschive oggi Patrimonio Unesco.

A vincere la cifra da capogiro un giovane operaio della zona che una volta scoperto di aver azzeccato il biglietto vincente del noto gioco ‘Nuovo Turista per Sempre’ ha lasciato un messaggio su carta ai gestori del bar tabaccheria ringraziandoli per questa personale vittoria.

Nessuna generalità rivelata ma solo la precisazione che non avrebbe comunque lasciato il lavoro di operaio che ama moltissimo. Ma quindi quanto ha vinto?

Nuovo Turista per Sempre, come funziona la vincita?

A quanto ammonta il premio trovato nel Gratta e Vinci fortunato? A ben 300mila euro da incassare subito, mentre per i prossimi vent’anni il ragazzo avrà una rendita di 6mila euro al mese. Non dimentichiamo che terminati i 20 anni, come somma di “buona uscita”, gli spettano anche altri 100mila euro di addio.

La modalità di gioco è molto semplice. ‘Nuovo Turista per Sempre’ è un biglietto da 5€ con possibilità di vincere una rendita per 20 anni.

Il biglietto presenta due giochi. Nel primo basta grattare “I TUOI NUMERI” e se si trovano uno o più NUMERI VINCENTI, si vince il premio corrispondente come ha avuto l’onore di scoprire il ragazzo bolzanino.

300mila€ subito + 6mila€ al mese per 20 anni + 100mila€ di bonus finale

Nel secondo gioco basta trovare uno o più SIMBOLI FORTUNATI sotto la voce “TUOI SIMBOLI” per vincere il premio.

Nei 2019 questo gioco ha distribuito premi per un totale di €206.463.745. Sul sito di ‘Nuovo Turista per Sempre’ si legge che utilizzando l’app My Lotteries si può davvero essere sicuri dell’esito del proprio biglietto. Basta cliccare su “VERIFICA BIGLIETTO”, attivare la fotocamera ed inquadrare il codice a barre per visualizzare il risultato.