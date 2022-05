Ambra Lombardo non sta più nella pelle e presenta ai fan il suo capolavoro, ecco cosa ha realizzato per l’estate 2022

La primavera è arrivata da qualche settimana, ma c’è chi è già proiettato verso l’estate. Molti vip sono volati in posti caldi, tra le acque cristalline di Ibiza e Formentera, altri invece sono pronti a condividere con i fan le proprie realizzazioni estive.

Tra questi c’è Ambra Lombardo, modella siciliana, che ha da poco portato a termine un progetto strepitoso che farà impazzire i fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ambra Lombardo, il bikini apre le porte di posti afrodisiaci – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra Lombardo ha lavorato ad un progetto per l’estate 2022 ed ha realizzato una linea di costumi semplici ma allo stesso tempo irresistibili. Ha pubblicato un post dove indossa un bikini dai disegni di foglie fossili preistoriche.

“Ed ecco battezzato il mio costume col nome dalla prima umana sulla terra, la prima donna (scimmia): la simpaticissima, bassissima e pelosissima Lucy! Finalmente una donna di fama mondiale che non primeggia per beltà! – ha scritto sotto alla foto – Donne!!! Un applauso alla nostra capostipite che, coraggiosamente, ha dato inizio alla nostra storia rosa! Fatta di continue cadute, resilienza e nuovi inizi!”.

La fascia per i capelli che riprende la fantasia del costume la rende ancora più affascinante, per non parlare del mare che fa cornice a così tanta meraviglia. I fan sono rimasti sbalorditi e non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti come: “Favolosa come sempre, sei stupenda e hai un corpo meraviglioso”, qualcun altro ha aggiunto: “Tu sei l’ideale e il prototipo perfetto di bellezza ideale femminile, di seduzione , di femminilità, di cultura”.

Probabilmente tra qualche giorno usciranno altri pezzi della collezione di Ambra Lombardo e la modella non perderà occasione di condividere gli scatti con il pubblico. Stay tuned e non ve ne pentirete.