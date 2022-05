ANTOFIORE, Antonella Fiordelisi svela la chiave del suo cuore: in bikini è un uragano, “Chi guarda il mare mente!” – FOTO

La bellissima schermitrice si trova a Ibiza dove ha pubblicato alcune foto al limite del legale, il bikini non nasconde nulla e i fan esplodono di piacere.

Anche in vacanza la sua vita da influencer è sempre contornata dal racconto di collaborazioni e attività svolte con brand di moda e beauty che la vogliono come volto delle loro campagne social vista la sua incredibile capacità di catturare il pubblico.

Antonella Fiordelisi è volata a Ibiza ma lo ha fatto stavolta portando con sé i costumi interi ed i bikini della nuova collezione di Shein che da molti mesi l’ha coronata sua Ambassador per l’Italia dato che ha una community Instagram di oltre 1,2 milioni di follower.

“Ibiza with my bikini❤️by @shein_it @sheinofficial #sheinforall #sheinsummervacay Codice sconto: ANTOFIORE (15% di sconto)”. La schermitrice svela la chiave di accesso promozionale per attingere ai nuovi capi moda, ma siamo sicuri che i fan abbiano notato il codice sconto? Noi dubitiamo! Vediamo il perché.

Antonella Fiordelisi esagera, il costume rosso mostra le sue grazie: curve bollenti pericolosissime!

