Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5 l’annuncio che più ha devastato la conduttrice: “ci ha lasciati, ecco le sue ultime parole”

La puntata odierna di “Pomeriggio 5” ha lasciato i telespettatori letteralmente con l’amaro in bocca. Come di consueto, Barbara D’Urso ha dedicato la prima parte della diretta alla cronaca, soffermandosi su una particolare questione che parrebbe starle veramente a cuore: quella delle truffe online.

La conduttrice, come ogni settimana, ha raccolto le testimonianze di persone che vengono truffate mediante i social media, mobilitandosi affinché queste vittime ricevano l’attenzione mediatica che meritano.

In seguito, la padrona di casa del noto talk è passata ad occuparsi di argomenti relativi allo spettacolo, con l’intento di intrattenere il suo affezionato pubblico. Quest’oggi, tuttavia, il secondo blocco della diretta si è aperto in maniera decisamente diversa dal solito. La D’Urso, che non sapeva come introdurre il tema, ha lasciato trapelare tutto il proprio dolore.

Barbara D’Urso devastata a Pomeriggio 5: “ci ha lasciati, le sue ultime parole le ha dette a me”

Barbara D’Urso ha voluto dedicare il secondo blocco della puntata di oggi, giovedì 12 maggio, ad una notizia che sembrava averla profondamente colpita. Prima ancora di presentare gli opinionisti di “Pomeriggio 5”, la conduttrice ha reclamato le attenzioni delle telecamere su di sé, palesando il proprio dolore.

“Come sapete Richard Benson ci ha lasciati” – ha esordito la padrona di casa del talk, con voce affranta – “le sue ultime parole le disse proprio a me“. La D’Urso, che appariva a dir poco devastata dalla notizia della morte del cantante – scomparso lo scorso 9 maggio -, ha successivamente mandato in onda un servizio che lo riguardava.

Attraverso la clip, i telespettatori di “Pomeriggio 5” hanno potuto ascoltare l’ultima intervista che il chitarristica britannico ha rilasciato proprio ai microfoni del talk di Barbara D’Urso. Benson, nello specifico, aveva parlato delle proprie difficoltà economiche e della malattia da cui era affetto, che avrebbe potuto stroncare la sua vita da un momento all’altro.

La conduttrice, prima di cambiare argomento e concentrarsi sui suoi ospiti, ha voluto tributare un forte applauso al cantante. Una diretta senza dubbio difficile per Barbara, che per l’ennesima volta ha dimostrato la propria incomparabile bravura.