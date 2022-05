“Bellissime forme, sei una dea” Anna Tatangelo ha già vinto, il VIDEO dell’estate è suo, davanzale esemplare

La sensualissima cantante ha pubblicato un post da perdere i sensi. La sua bellezza è inarrivabile: da far girar la testa!

Anna Tatangelo sa come incendiare Instagram e stavolta lo ha fatto con un post da cardiopalma, vietato ai deboli di cuore. Un fascino da togliere il fiato.

La cantante di Sora è uno dei personaggi più influenti del panorama italiano. Ha raggiunto il successo quando aveva solamente 16 anni classificandosi al primo posto nella sezione ‘Nuove Proposte’ del ”Festival di Sanremo” con il brano ”Doppiamente Fragili”.

Da lì ha conquistato pubblico e critica e ha attirato l’attenzione di uno dei cantautori italiani più noti come Gigi D’Alessio.

I due hanno iniziato prima a collaborare da un punto di vista lavorativo e poi hanno intrapreso una relazione che ha messo in crisi il rapporto del cantante napoletano con sua moglie.

Nonostante la differenza d’età e il matrimonio di D’Alessio, i due non si sono arresi e hanno creduto nel loro amore tanto da rimanere insieme per oltre 15 anni e fare un figlio, Andrea, che oggi ha 12 anni.

Nel 2020, però, sono entrati in crisi, hanno tentato un riavvicinamento ma non c’è stato nulla da fare e nel 2021 è arrivata la rottura definitiva.

E se Gigi D’Alessio ha ritrovato la felicità con la giovane Denise Esposito con cui ha avuto un altro figlio, Anna Tatangelo, invece, ha chiuso la sua storia d’amore con Livio Cori.

Anna Tatangelo e quel look che ti fa girar la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

In questo post la bellissima cantante ha dato il meglio di sé con un outfit da far girare la testa a chiunque la guardi.

Il suo fascino e charme è tangibile così come la sua sensualità. La tuta è attillata a tal punto da lasciare poco spazio all’immaginazione.

Ma è il video che accompagna il post a mandare letteralmente tutti in estasi. Il suo decollete è spaziale e manda in visibilio tutti i fans che si scatenano con miriadi di commenti e like che dimostrano tutto il loro apprezzamento.