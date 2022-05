Che Dio ci aiuti, confermata la settima stagione ma LEI non ci sarà

Che Dio ci aiuti torna su Rai 1? Sono iniziate le riprese della settima stagione e i fan sono curiosi di conoscere tutte le novità in arrivo

E’ tutto pronto per la nuova stagione di Che Dio ci aiuti, una delle fiction di Rai 1 più amate dagli italiani che da sette anni seguono con passione e fiducia.

Le novità non mancheranno, ma quello che conta è che Elena Sofia Ricci continuerà ad essere una dei protagonisti della serie, interpretando il ruolo di Suor Angela. Chi, invece, ha deciso di cambiare rotta?

Che Dio ci aiuti, l’addio di personaggi e tanti colpi di scena

La prima notizia che si legge sul web è che mancheranno all’appello Diana Del Bufalo e Gianmarco Saurino, ma continueranno il lavoro Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e tanti altri ancora.

Non abbiamo ancora una data certa sull’inizio delle riprese ma proprio qualcuno degli attori hanno spoilerato qualche indizio sui propri social e i fan hanno pensato che possa essere intorno a metà maggio o al massimo alla fine del mese.

Il lavoro sul set prevede un impegno di molti giorni e tutti i protagonisti non vedono l’ora di riabbracciarsi ed iniziare questa nuova avventura insieme.

Anche Elena Sofia Ricci non sta più nella pelle e, nonostante qualche tempo fa sembrava avesse avuto dei ripensamenti, ha deciso di non mollare e tornare più carica che mai. Così in una recente intervista riportata da Blasting News ha affermato: “Ho scelto di farmi un regalo per i miei sessant’anni, accettando di non lasciare il set di Che Dio ci aiuti”.

Quale saranno le novità che ritroveremo nella settima stagione? Il pubblico è sempre più curioso e non vede l’ora di conoscere nuovi dettagli che non tarderanno ad arrivare.

Dopo tanti anni la Rai punta molto sulla fiction che continua a conquistare un numero sempre più altro di share e ascolti. Il merito è senza dubbio del lavoro che sia gli autori che il cast compiono stagione dopo stagione.