Chiara Carcano mostra muscoli e addominali in piscina. Simpatico il siparietto con la sua amica del cuore: una statua inarrivabile.

Meglio conosciuta come la “postina” più simpatica e coinvolgente della tv, l’allieva a distanza di “C’è posta per te” di Maria De Filippi è tornata a far parlare di se sui social network.

Chiara Carcano ha lasciato tutti col fiato cortissimo in occasione di un momento di meritato relax all’interno di un complesso di piscine. La stagione estiva per lei è iniziata prima del previsto e non si è affatto mostrata in ritardo di condizione.

Durante l’anno ci delizia con la sua cordialità e generosità nelle vesti di postina in bici tra le case degli italiani. Dopo essersi fatta le ossa in trasmissione, Chiara ha messo la testa fuori dal guscio e si è fatta apprezzare anche per il modo di intendere la vita, senza vizi e pregiudizi.

Chiara Carcano, un davanti che trasuda passione: una bellezza esplosiva alla continua ricerca della perfezione

Spontanea e con una bellezza al naturale, Chiara Carcano ha conquistato il web in poco tempo. Se andassimo a sbirciare nel suo profilo personale Instagram noteremmo tanti pregi di lei.

La postina di “C’è posta per te” non vive di solo ‘pane’ e lavoro, ma nel tempo libero si ritaglia la possibilità di frequentare amicizie vere. Autrice e protagonista delle avventure di “Così fan tutte”, Chiara e le sue amiche dimostrano come la vita vale la pena essere vissuta con il sorriso sulle labbra e il buon umore.

Nell’ultima videoclip condivisa sul suo profilo personale di Instagram, la trentenne conduttrice radiofonica ha stuzzicato i follower alla sua maniera. Protagonista di un simpaticissimo sketch teatrale in piscina, in compagnia dell’amica, Arianna, l’allieva di Maria De Filippi è alla ricerca dell’ultimo ‘tocco’ che renderebbe perfetto il suo già encomiabile aspetto fisico.

L’amica accorre in suo aiuto suggerendole di indossare un paio di coppe per rendere più abbondante il seno. Al termine delle prove non ci riuscirà ma ciò non toglie che la sua bellezza si possa apprezzare attraverso altre caratteristiche esplosive della sua meravigliosa corporatura.

Chiara si gode questo momento con tutta la spensieratezza di questo mondo e con un davanti statuario, che trasuda passione e ammirazione da ogni poro.

Grazie agli addominali e una pancia piattissima, l’aspetto fisico di Chiara potrebbe essere paragonato persino a quello di una professionista di primo livello come Federica Pellegrini. E voi, siete d’accordo con questo giudizio?