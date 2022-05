“Fate spazio grazie…”, Cristina Buccino bikini e lacci in tensione: inquadrature mozzafiato. Curve travolgenti – FOTO

Cristina Buccino annienta la concorrenza social e di fa riprendere dalle telecamere con un costume filiforme e ricco di sensualità. Che bomba!

Tra le modelle in vetrina social, in questo periodo si sente spesso parlare di Cristina Buccino. La showgirl calabrese di Castrovillari ha regalato l’ennesimo spettacolo dal fiato cortissimo ai tanti fan che hanno inondato la sua pagina Instagram.

Durante la sua carriera, Cristina non si è quasi mai accontentata ma ha sempre trovato il modo e costruito le basi per migliorarsi. Del suo stesso avviso sono le altre due sorelle che insieme a lei hanno messo un piedi una linea di moda tutta personalizzata, la “MCD“.

Tra pelletteria varia e accessori super eleganti, il mondo delle ‘Buccino’ è davvero in netta espansione. Non è da meno l’aspetto fisico della showgirl in questione tra le più apprezzate in questo periodo sul web.

Una regolare alimentazione e un sano allenamento in palestra rappresentano i frutti di un fisico senza precedenti e rivali

Cristina Buccino esplosiva in vacanza al mare: i dettagli di una bellezza impareggiabile in costume

Nonostante i fitti impegni in agenda, Cristina Buccino riesce quasi sempre a ritagliarsi del tempo per dedicarsi un po’ a se e ai suoi hobbies principali.

Nel novero di questi ultimi c’è senz’altro il mare, la spiaggia e il relax ad accompagnare una fantastica giornata di sole. La modella calabrese non ha scelto di immergersi tra le acque cristalline del posto ma di mettersi in proprio, mostrando a tutti i pregi di un aspetto fisico che rasenta la perfezione.

I follower non hanno saputo resistere a quel bikini filiforme, tenuto a ‘galla’ dai lacci in tensione. Le inquadrature pizzicano in maniera costante l’arma vincente del suo repertorio, le due curve travolgenti, ovvero il sogno più atteso dagli appassionati.

La vacanza ad Ibiza dunque continua nel segno di una bellezza determinata e ricca di sensualità come quella ci Cristina, già prontissima per un’estate che si prospetta mozzafiato e da incorniciare.