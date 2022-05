Maneskin: tutta la verità sul rapporto tra Damiano David e Vic De Angelis

Victoria De Angelis e Damiano David sono due dei quattro membri del gruppo Maneskin: in questi anni, sul loro conto se ne sono dette tante: qual è la verità?

L’esordio dei Maneskin è avvenuto qualche anno fa ad X Factor, dove con la anima rock riuscirono a farsi conoscere dal pubblico italiano e conquistare moltissime persone. Il successo incredibile però è arrivato lo scorso anno, quando i quattro ragazzi hanno deciso di partecipare al Festival di Sanremo e sono arrivati sul tetto del mondo.

Dopo la vittoria avvenuta al Festival di Sanremo, sono partiti per l’Eurovision dove sono riusciti a trionfare e sono arrivati sul tetto d’Europa. In questi anni, però, se ne sono dette spesso tante sul rapporto che lega Victoria De Angelis e Damiano David. Lui, il frontman della band, mentre lei l’unica ragazza a fare parte del gruppo più amato del momento.

Maneskin: tutta la verità sul rapporto tra Damiano e Victoria

Proprio per questo motivo, il pubblico ha spesso speculato sul loro rapporto insinuando che ci fosse più di quanto avessero dichiarato. Lo scorso anno, però, tutte queste voci sul loro conto sono precipitate nel dimenticatoio.

Infatti, Damiano David poco dopo la sua vittoria al Festival, ha deciso di tagliare la testa al toro ed uscire allo scoperto, rivelando il nome della persona con cui da ben otto anni condivide la sua vita. L’aveva tenuta segreta per proteggere la loro relazione, ma nel momento in cui i Maneskin hanno raggiunto un successo mondiale, Damiano ha deciso di fare il nome della persona che da anni lo ispira in mille modi diversi.

Era praticamente un bambino quando ha conosciuto Giorgia Solari, una ragazzina che riuscì a farlo innamorare. Da allora non si sono più lasciati.

Victoria, invece, ha fatto coming out e ha rivelato di essere bisessuale. La scorsa estate, è stata avvistata con una ragazza in giro per la città. Non sappiamo se si stanno ancora frequentando, ma di certo non c’è assolutamente nulla tra lei e Damiano.