Diletta Leotta, il VIDEO del suo workout infiamma il web: “con te mi allenerei anch’io”. Una bomba!

Diletta Leotta si tiene in gran forma e condivide con i suoi fan il video del suo allenamento casalingo, fisico sempre più esplosivo

L’estate si avvicina e tutti vogliamo arrivarci più in forma possibile. Un pensiero che ricorre anche per Diletta Leotta, che come sempre è molto attenta al suo fisico.

La conduttrice catanese di DAZN, come sempre, sfoggia un fascino e una classe davvero notevoli, ma non si culla sugli allori, anzi. Già nei giorni precedenti, aveva mostrato ai suoi fan le sue pratiche per rilassarsi e prendersi cura di se stessa, e continua a farlo.

Seguita da oltre 8 milioni di followers su Instagram, è senza dubbio una delle bellezze più amate dagli italiani. I suoi scatti lasciano sempre a bocca aperta e la affermano ormai come una delle regine assolute del web. La splendida Diletta decide anche questa volta di farci sognare ad occhi aperti.

Diletta Leotta, balletto scatenato e movenze sinuose che mandano i fan in delirio assoluto: Instagram pazzo di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buddyfit (@buddyfit)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

L’ultimo post ci porta dritti a casa sua e ci lascia ammirare il suo speciale allenamento. Diletta non è da sola, ma in compagnia di un amico, il suo personal trainer Federico Corsi. Tra scherzi e risate, i due si danno da fare, con esercizi a tempo di musica.

Diletta sorride e con movenze scanzonate e al tempo stesso seducenti attira come al solito l’attenzione dei fan. Il suo fascino è sempre irresistibile, le sue forme perfette in tuta aderente risaltano più che mai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Mercedesz, la FOTO e quella frase che non passa inosservata: “sto cercando di farlo da una vita”

Il popolo di Instagram, naturalmente, si scatena con like e commenti che omaggiano la bella catanese, ancora una volta capace di farci innamorare al primo colpo. L’estate è sempre più vicina e Diletta ne sarà una delle protagoniste assolute.