“Mi devasti l’anima”, Elodie tutta leopardata infiamma i social. Vietata ai deboli di cuore – VIDEO

“Mi devasti l’anima”, Elodie tutta leopardata infiamma i social. Vietata ai deboli di cuore; fans trepidanti.

Elodie, continua il momento d’oro per l’artista. Una carriera costellata da tantissimi successi ed elencarli tutti diventa difficile. Possiamo però citare la sua ultima hit, “Bagno a Mezzanotte” che è stata e continua ad essere molto apprezzata: una canzone dai ritmi freschi, calzanti e assolutamente leggeri, perfetti per questa calda primavera.

Un brano che ci porteremo sicuramente anche in estate. Il suo videoclip – di cui sopra un frame – è sicuramente tra i più sexy del 2022 ed oltre: fisicità esplosiva, falcata ammaliante, insomma Elodie sa sempre come stupire tutti. Una carica erotica presa tempo fa – immotivatamente – di mira, un atteggiamento a cui la stessa ha saputo rispondere per le rime.

Elodie in versione animalier incanta tutti: uno spettacolo senza precedenti

