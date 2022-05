“Ti amo, cosi mi fai impazzire” Emma Marrone la canotta è scollata, immagine devastante – FOTO

Emma Marrone condivide con i fan un giovedì speciale, le sue foto sono virali e lasciano tutti a bocca aperta

Ribelle, accattivante e seducente, così si presenta Emma Marrone ai fan che da anni la seguono e supportano in ogni situazione. “Amici” è stato il suo trampolino di lancio ed è grazie al talent di Maria De Filippi che la cantante ha intrapreso una carriera unica e strepitosa.

Oggi, arrivata all’età di 38 anni ha molte esperienze alle spalle e tanti progetti ancora da realizzare. Ha vissuto momenti difficili che l’hanno messa a dura prova, ma non si è mai arresa ed è proprio in quelle occasioni che ha tirato fuori la grinta che è in lei.

Emma Marrone, il giovedì perfetto che tutti invidiano – FOTO

Seguita da più di cinque milioni di follower, Emma Marrone è molto attiva sui social dove condivide con i fan molti momenti delle sue giornate. Ironica, sempre sul pezzo, sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo.

In questo caldo giovedì non poteva mancare il suo post del giorno composto da tre foto, una più bella dell’altra, dove la cantante mette in mostra la sua bellezza unica e la sua opera d’arte.

Indossa una canottiera e un paio di occhiali da sole che la coprono dalla luce. Semplicità e naturalezza continuano a contraddistinguerla da tutto e tutti.

Due selfie e un piatto di gnocchi, così conquista like e commenti che i follower hanno lasciato sotto agli scatti. “Sempre e per sempre unica” ha scritto qualcuno e poi ancora “Gnoccolona brown”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei uno splendore“. E poi “Ti amo, così mi fai impazzire”.

Ancora una volta Emma Marrone ha lasciato il segno ed i fan non possono fare a meno di seguirla. La cantante sta lavorando a tanti progetti e a quanto pare sta per uscire il suo nuovo brano. Siete pronti?