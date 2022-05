Valentina Vignali ha mandato in tilt Instagram con uno scatto da urlo. In bikini scopre le curve mozzafiato: subito è un boom di like.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo post condiviso da Valentina Vignali su Instagram. Anche questa volta la modella e cestista ha lasciato senza fiato con la sua bellezza ipnotica, tanto che ha monopolizzato l’attenzione sul social.

31 anni, di Rimini, il suo volto è diventato conosciuto a seguito di un duplice percorso: da una parte si è data alla carriera sportiva diventando una giocatrice di basket professionista, dall’altra parte invece si è dedicata alla carriera sugli schermi prendendo parte al “Grande Fratello” nel 2016.

Da allora la sua popolarità è decollata, come i suoi profili social: in particolare su Instagram ha raggiunto un grande seguito, tanto che ogni suo scatto fa il boom di like portandola a diventare anche una famosa influencer. A tutto questo si aggiungono le sue collaborazioni come modella, ha posato per importanti brand, e il suo progetto imprenditoriale che la vede impegnata nella gestione di un suo brand di costumi.

Una tutto fare, inarrestabile, Valentina torna a sorprendere mostrando proprio un modello del suo marchio con cui ha messo in risalto le sue curve ipnotiche.

Valentina Vignali, il bikini bianco ipnotizza: Instagram in tilt

Per vedere l’ultimo scatto della Vignali, vai su Successivo