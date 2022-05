Assecondare la propria innata vena di follia a volte sembra l’unico modo per raggiungere vette altissime di soddisfazione. E’ questo il caso di Elisabetta Gregoraci.

A seguito del suo look “grintoso e molto alla moda“, sfoggiato soltanto ventiquattro ore fa, Elisabetta Gregoraci volta pagina questa mattina di giovedì in maniera ancora più imprevedibile. Dopo aver ringraziato il celebre brand di @gaelle_paris, la showgirl dalla bellezza mediterranea, mostra ai suoi fan uno spettacolo dal risultato “spaziale“.

Conduttrice classe 1980, soubrette irresistibile nonché super mamma del dolcissimo Nathan Falco, la natura poliedrica della nata sotto il segno dell’Acquario ha assistito una settimana fa all’emozionante cerimonia del “Monte Carlo Film Festival” presentandosi in un lungo e incantevole abito in tinta nude e firmato dalla nuova collezione di Bartolotta&Martorana. Vediamo ora invece, il dettaglio in pelle della meravigliosa Elisabetta, che ha oggi tolto il fiato al pubblico della rete.

“Follemente” Elisabetta Gregoraci il dettaglio in pelle è spaziale: mai stata così libera – FOTO

Con il cuore posto sempre a sud la “favolosa” soubrette inaugura uno dei nuovi colori di questa stagione estiva 2022. La quale pare abbia, fra l’altro, appena siglato i suoi inebrianti esordi. La showgirl ha condiviso su Instagram, attraverso la pubblicazione di tre fotografie, quelle che sono le principali caratteristiche di una “nuova tendenza” alla moda e “del tutto originale“.

“Nell’ultima foto” in particolare, scrive uno degli utenti, “c’è il sorriso di una persona che ama follemente il proprio lavoro“. Ma non finisce qui. Perché, come ricorderà più avanti lui stesso, la showgirl “mette tutto il suo cuore” in quello che fa.

Elisabetta ha infatti scelto inizialmente due pose statiche, per iniziare la sua presentazione di un outfit “indimenticabile“, e infine una posa in corsa. Probabilmente verso un futuro radioso, vista la precedente descrizione. Il sorriso è pertanto il suo miglior accessorio.

Il look è composto da un leggings dalla texture in effetto pelle nera e da un top dalla scollatura a cuore. Ma accompagnato a braccetto da un velato accessorio in total yellow.

Il merito questa volta? A una nuova idea dell’Alta moda di Versace. Un’idea, che dire? Fresca e “spettacolare“.