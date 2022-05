Uomini e Donne, Gianni Sperti avverte Ida Platano di un video che la riguarda: Riccardo Guarnieri non ci sta e reagisce in modo clamoroso

Ancora una volta, nel corso della puntata odierna di “Uomini e Donne” la protagonista delle dinamiche dello studio è stata Ida Platano. La bresciana, che si sta frequentando con il corteggiatore Marco, non sembra più la stessa da quando Riccardo Guarnieri ha deciso di tornare a presenziare alla trasmissione.

Tutti i presenti alle registrazioni, opinionisti compresi, non hanno mancato di sottolineare il cambiamento della dama. Quest’ultima, tuttavia, ha continuato imperterrita le proprie conoscenze, di cui l’ultima – quella con l’affascinante Marco – sembra stia proseguendo positivamente.

Ciò nonostante, i siparietti andati in onda quest’oggi non hanno fatto altro che rimescolare ulteriormente le carte in tavola. La Platano, su invito di Gianni Sperti, si è trovata a dover chiarire il contenuto di un video che la riguardava.

Riccardo Guarnieri, che non sembrava essere rimasto indifferente a quanto ascoltato, non si è trattenuto dall’intervenire sulla questione. Quello che il cavaliere ha ammesso davanti a tutti non solo ha scatenato le lacrime di Ida, ma ha lasciato di stucco persino gli opinionisti e la stessa Maria De Filippi.

Gianni Sperti “spia” Ida Platano: “ho visto il video in cui…”. Riccardo la prende malissimo e…

Quando Ida Platano e il corteggiatore Marco, nel corso della puntata odierna di “Uomini e Donne”, si sono seduti al centro studio per raccontare il proseguo della loro conoscenza, Gianni Sperti li ha sorprendentemente preceduti. “Gira un video in cui voi due vi baciate in un locale…” ha spiegato l’opinionista, in evidente imbarazzo.

La bresciana, dal canto suo, ha spiegato di essere a conoscenza del video, registrato da un fan e divenuto virale nel giro di pochissimo tempo. La dama, che con Marco ha condiviso un bacio, si è detta soddisfatta del proseguo di questa frequentazione.

Quanto Tina Cipollari ha interpellato Riccardo Guarnieri per chiedergli se avesse preso visione della clip, la risposta del tarantino non si è fatta attendere: “sì, l’hanno girata anche a me“. Su insistenza dell’opinionista, tuttavia, il cavaliere ha aggiunto di non essere affatto infastidito dal video.

Una replica che non ha convinto fino in fondo Tina, la quale sostiene che Guarnieri provi ancora qualcosa per la sua ex. Inaspettatamente, pochi istanti dopo, Riccardo aveva infatti intavolato una discussione proprio con Marco, invitandolo a pensare al suo percorso e a non curarsi di lui.

Il diverbio, in men che non si dica, ha visto coinvolta anche la bresciana. “Dopo quello che ci siamo detti la scorsa volta lui mi ha tolto il saluto” ha spiegato la Platano con voce strozzata, riferendosi a Riccardo. Quest’ultimo, che non si è affatto pentito della scelta presa, ha rimproverato la dama di non averlo difeso quando tutti lo attaccavano.

“Tu non sei mai dalla mia parte, quindi ho fatto bene a togliertelo“: questa la dura replica del tarantino. Una replica di fronte alla quale Ida, provata dalla discussione, non è riuscita a trattenere le lacrime. A detta della dama, Guarnieri sarebbe tornato a comportarsi come in passato e a vendicarsi delle sue azioni.

Sia Maria De Filippi che gli opinionisti hanno cercato di far comprendere a Guarnieri i suoi errori. “Se tu da lei vuoi solo amicizia, perché le togli il saluto?“: questa la domanda lapidaria posta dalla conduttrice, su cui il cavaliere, con una serie di giri di parole, ha preferito sorvolare.