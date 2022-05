Il Volo, il rischio di non esserci più: la colpa è di uno dei tre tenori amati

Il Volo, la notizia più deludente nel giorno più atteso. Nulla sarà come tutti l’avevano immaginato: ecco perché

Oggi doveva essere un grande giorno per Il Volo, il trio di tenori composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone conosciuto in tutto il mondo. Eppure qualcosa è andato storto ed è giunto a rovinare quello che era uno degli appuntamenti più attesi, dai giovani cantanti e dai tantissimi fan che li seguono.

Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo ma questa volta il trio delle meraviglie è costretto a sciogliersi. Per il momento ci sono solo delle indiscrezioni. I giovani non hanno comunicato nulla ufficialmente ma lo spettacolo che vedremo non sarà quello che tutti si aspettavano. Vi spieghiamo perché.

Il Volo, il grande giorno rovinato: il motivo

Il Volo sarà forse per la prima volta diviso sul palco e per giunta su uno dei più importanti al mondo. Il trio questa sera avrebbe dovuto esibirsi alla 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest di Torino ma così non sarà.

Sul palco, a quanto detto dai vertici Rai, ci saranno solo Ignazio Boschetto e Piero Barone. Mancherà, invece, Gianluca Ginoble che resterà a casa in quanto risultato positivo al Covid-19. Al Palasport Olimpico del capoluogo piemontese vedremo dunque solo due dei tre giovani e con molto probabilità Ginoble sarà in collegamento, è questa l’opzione alla quale si sta pensando.

A dare la triste notizia per tutti i fan dei tenori ci ha pensato La Repubblica. Il gruppo avrebbe dovuto celebrare il ritorno sul prestigioso palco dell’Eurovision a sette anni dalla partecipazione in rappresentanza dell’Italia con il brano “Grande amore”, vincitore del Festival di Sanremo.

E proprio questa sera Il Volo canterà il nuovo arrangiamento del brano, pare alternandosi con parti in italiano e altre in inglese, lanciato solo il 10 maggio scorso. Non sappiamo come sarà dunque la performance e come i giovani insieme alla Rai stanno pensando di ovviare all’essenza fisica di Gianluca senza deludere troppo le aspettative del pubblico.

Il palco dell’Eurovision doveva essere per Il Volo anche il banco di prova per tornare a cantare live e prepararsi all’imminente inizio del loro tour, rimandato per via della pandemia e attesissimo dai fan di tutto il mondo. La positività di Ginoble quasi sicuramente costringerà a fare delle ulteriori modifiche.