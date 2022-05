Ieri pomeriggio a Borgo Sabotino, frazione di Latina, un operaio di 35 anni è morto folgorato mentre lavorava all’interno di un impianto fotovoltaico. Inutili i soccorsi.

Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri a Borgo Sabotino, frazione di Latina. A perdere la vita un operaio di 35 anni raggiunto da una potente scarica elettrica mentre svolgeva dei lavori di manutenzione in un impianto fotovoltaico.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, giunti sul posto a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso, per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri per le indagini del caso.

Latina, operaio di 36 anni muore folgorato in un impianto fotovoltaico: indagini in corso

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Un giovane operaio è morto folgorato nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 maggio, in impianto fotovoltaico sito in via Astura a Borgo Sabotino, piccola frazione del comune di Latina. La vittima è Boris Kandjikov, 35enne di origini bulgare residente nella frazione di Sermoneta Scalo.

Stando alle prime ricostruzioni dell’incidente, come riporta la redazione di Latina Oggi, Kandjikov stava effettuando dei lavori di manutenzione per conto di una ditta di Bari, quando per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è stato raggiunto da una potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ancora una vittima sul lavoro: operaio precipita da un ponteggio e muore

Lanciato l’allarme presso l’impianto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. Considerata la gravità dell’incidente è stata fatta decollare ed atterrare sul posto anche l’eliambulanza per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, per il 35enne era ormai troppo tardi: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Schiacciato dal tagliaerba mentre lavora: muore in ospedale giovane operaio comunale

I carabinieri della stazione locale, intervenuti sul luogo della tragedia, stanno ora conducendo le indagini, coordinate dalla Procura, per risalire alle cause e alla dinamica dell’accaduto. Nelle prossime ore, riferiscono i colleghi della redazione di Latina Oggi, l’autorità giudiziaria potrebbe stabilire l’esame autoptico sulla salma.