Letizia di Spagna è finita al centro dei riflettori per una decisione clamorosa con cui si è aggiudicata un primato assoluto. In una versione trasgressiva, accade l’inaspettato.

Dopo l’abito doppione indossato durante la medesima occasione da Letizia di Spagna e una professoressa, arriva un altro colpo di scena che vede coinvolta la Regina Consorte. Questa volta una scelta della moglie del Re Felipe senza precedenti ha lasciato con il fiato sospeso.

Ex giornalista, la Ortiz catalizza in ogni occasione l’attenzione, tra i suoi look e il suo portamento regale. Impeccabile persino con i capelli grigi, nonostante sia prossima ai 50 anni il tempo sembra essersi per lei fermato tanto che il suo fascino è intramontabile.

Sposata dal 2004 con Felipe, al fianco del quale è salita al trono rivestendo così i panni di Regina Consorte, è mamma di Leonor e Sofia.

Inarrestabile, tra gli impegni familiari e gli appuntamenti reali, sono in particolare le sue scelte di stile a catalizzare i riflettori di tutto il mondo. Considerata un’icona senza tempo, alla stregua delle colleghe Kate Middleton e Beatrice Borromeo, pur sfoggiando look sempre molto eleganti, non mancano le occasioni in cui osa.

Questa volta è proprio una decisione in fatto di outfit a lasciare il segno, mostrandola in una versione trasgressiva.

Letizia di Spagna look trasgressivo: la decisione ardita lascia il segno

50 anni il prossimo 15 settembre, Letizia di Spagna non teme il tempo, tanto che ha sfoggiato con orgoglio un abito dallo stile audace. Con un modello tra il rosso e il fucsia intenso è apparsa a Valencia per prendere parte al fianco del Re alla Giornata Mondiale della Croce Rossa.

Ma a colpire non è tanto il colore intenso del capo, bensì un dettaglio senza precedenti: il vestito ha lasciato scoperti gli addominali della Ortiz che si è così aggiudicata il primato di reale con il busto di fuori in pubblico. Prima di lei, infatti, nessuna delle sue colleghe aveva osato tanto.

Realizzato dal marchio Cayro, noto brand spagnolo a prezzi accessibili, è impreziosito da un anello al centro del capo che ne unisce la parte superiore e inferiore, creando così due aperture laterali dalle quali si intravedono gli addominali della Regina consorte.

In splendida forma, ha sfoggiato un fisico asciutto e tonico: a slanciare ancora di più la figura, i tacchi indossati del medesimo colore del vestito. Non passa poi inosservato il dettaglio della borsetta a mano coordinata all’outfit, anche questa scelta nella stessa nuance. Pur essendo molto audace, il risultato rimane comunque elegantissimo, confermando come Letizia sia una regina di stile.