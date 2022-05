Lidl, la novità clamorosa riguarda la nota città italiana. È già tutto pronto: “ma è vero?”

Lidl, clamorosa novità in una delle città italiane più note: è già tutto pronto, i clienti sono letteralmente in visibilio

Tra i marchi gestiti dal gruppo tedesco Schwarz Gruppe c’è anche Lidl, la nota catena di supermercati operante nel settore discount. Si tratta del marchio che più di ogni altro fa concorrenza al rivale Eurospin, e che, allo stato attuale, appartiene al gruppo societario che, in termini di fatturato, si conferma primo in classifica a livello europeo.

Dal 1992, Lidl ha avviato la propria attività di vendita al dettaglio unendo convenienza e qualità. Solo sul territorio italiano, la nota catena discount controlla ormai 750 negozi; la quota sale a ben 13.000 se, invece, si considerano gli store disseminati nel resto d’Europa.

I progetti del gruppo discount sono molteplici e sembrano riguardare diverse città del Bel Paese. Solo di recente, attraverso l’account Facebook ufficiale di Lidl, i clienti della nota provincia italiana sono venuti a conoscenza di una sconvolgente novità: l’eccitazione è ormai alle stelle.

Lidl, la novità clamorosa riguarda la nota città italiana: è già tutto pronto, clienti impazziti

Da circa 30 anni, per molte famiglie italiane, il marchio Lidl rappresenta una vera e propria garanzia in termini di spesa quotidiana. La catena discount appartenente al gruppo tedesco Schwarz Gruppe, con un’attività di vendita al dettaglio distribuita capillarmente su tutto il territorio italiano, si è guadagnata la fiducia di milioni di clienti.

Proprio di recente, attraverso la pagina ufficiale della nota catena, è trapelata una sconvolgente novità che non mancherà di entusiasmare gli abitanti del noto capoluogo di regione. Stiamo parlando di Ancona, città in cui, proprio negli scorsi giorni, Lidl ha inaugurato un nuovo punto vendita.

Lo store di via della Montagnola, nato per sostituire quello recentemente chiuso in corrispondenza di via Flaminia, è stato progettato in un’ottica completamente diversa rispetto al precedente. Come chiarito dal post apparso su Facebook, infatti, il nuovo “format metropolitano” risponde all’esigenza di un adattamento “agli spazi cittadini“.

Come si evince dai commenti apparsi sotto al post, per gli anconetani la novità è davvero clamorosa. “Ma è tutto vero?” si chiede una cliente, impaziente di fare spesa nel nuovo punto vendita di via della Montagnola.