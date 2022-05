Matteo Ranieri, come sta proseguendo la relazione con Valeria Cardone? Gli indizi trapelati hanno lasciato i fan della coppia senza parole

La loro storia d’amore, dopo la fine del percorso televisivo a “Uomini e Donne”, sembrava procedere a gonfie vele. Matteo Ranieri, che ha avuto la possibilità di scegliere tra le corteggiatrici Federica Aversano e Valeria Cardone, ha preferito iniziare una relazione con quest’ultima, nonostante la conoscesse da molto meno tempo rispetto alla salernitana.

La coppia, pur nata sotto i riflettori, ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo in merito alla sfera privata. Sebbene i due ex protagonisti del dating show siano molto attivi sui social, traspare anche la volontà, da parte di entrambi, di non eccedere in termini di manifestazioni d’amore pubbliche.

Eppure, stando al video che il Ranieri ha postato proprio quest’oggi, c’è stato un momento in cui le cose, per la splendida coppia, sarebbero definitivamente cambiate. I followers, che chiedevano spiegazioni da molto tempo, finalmente conoscono la verità.

Matteo Ranieri, con Valeria le cose sono cambiate. È successo tutto in quel giorno…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Ranieri 👨🏻‍🎤 (@homebody_________)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

La conoscenza tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone può letteralmente definirsi una “conoscenza lampo”. La corteggiatrice, che scese le scale per il tronista con netto ritardo rispetto alle altre pretendenti, non mancò di far breccia nel cuore del bellissimo 29enne.

Nel giro di poco più di un mese, Ranieri la scelse sotto una pioggia di petali rossi, dando inizio ad una relazione sempre più travolgente e appassionata. I followers che sostengono la coppia, in questi mesi, non hanno fatto altro che chiedersi quale sia stato il momento in cui, tra Matteo e Valeria, le cose sarebbero davvero cambiate.

A questa domanda pare proprio aver risposto l’ex tronista, che attraverso la didascalia del video recentemente postato su Instagram ha fugato ogni dubbio. Queste, nello specifico, le parole che Matteo ha dedicato alla sua dolce metà: “mi avevi già convinto al ‘ciao’“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gianni Sperti “spia” Ida Platano: “ho visto il video in cui…”. Riccardo la prende malissimo e…

Quello tra il tronista e la corteggiatrice, dunque, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Fin dal giorno in cui la Cardone è arrivata nello studio di “Uomini e Donne”, Ranieri ha compreso che solo lei avrebbe potuto essere la donna della sua vita.