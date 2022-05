MD, il noto discount è ad una svolta. Clienti su di giri: “Era ora, arriva la grande sorpresa”

MD non si smentisce mai, è una grandissima novità. La nota catena di supermercati discount è inarrestabile.

Ogni volta è un’emozione, quando MD annuncia le novità sui social è sempre un colpo al cuore per milioni di italiani. L’ultimissimo spoiler è piaciuto a tutti, i clienti sono su di giri e la felicità è palpabile: “Era ora, l’idea ci stuzzica molto” scrive un consumatore affezionato.

La catena di supermercati nasce nel 1994, il fondatore Patrizio Podini ha investito molto nel progetto tutto campano. Da oltre 20 anni, MD Discount opera nel settore alimentare riscuotendo moltissimo successo in Italia, soprattutto nel Meridione. L’azienda è in continua evoluzione così come le idee sempre fresche ed attuali, questa volta è stato raggiunto un altro grande traguardo.

Apre un nuovo MD, ecco dove. Clienti felicissimi

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

“Con la Buona Spesa la convenienza è sempre di casa. Il nuovo store di Bergamo ti aspetta in Via Ghislandi 61 con tante nuove offerte: sfoglia ora il volantino sul sito o sulla app di MD! Vengo anch’io? Sì, tu sì!”, leggiamo sui canali social del supermercato.

Finalmente il punto vendita in Via Ghislandi è stato inaugurato e tantissimi bergamaschi sono pronti a fare la spesa in modo conveniente ma sempre con qualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Gratta e Vinci colpisce ancora, vince una cifra astronomica con un ‘Nuovo Turista per Sempre’. Mai visto prima

Un cliente affezionato MD è stuzzicato dall’idea di poter sfogliare i nuovi volantini, le offerte sono sempre molto vantaggiose, ragion per cui è il momento di far scorta di cibo di ogni genere. Da MD, inoltre, è possibile trovare una vasta scelta di detersivi, prodotti per l’igiene della persona ed alimenti per animali. Insomma, da MD con una sola sosti compri tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Prosciutto cotto: è questo il migliore d’Italia. Il podio inaspettato spiazza i consumatori

La nuova apertura vuol dire davvero tanto, MD è sempre più presente sul territorio e con molta serietà offre ogni giorno un servizio di qualità a milioni di clienti che soddisfatti continuano a varcare le porte dei discount sparsi per l’Italia.