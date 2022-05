Michelle Hunziker, il nuovo amore di Eros la mette a dura prova. La reazione senza precedenti

Michelle Hunziker risponde così al nuovo amore di Eros: adesso davvero non ci sono più dubbi. Le foto parlano chiaro

Sono stati sulla bocca di tutti per diverse settimane, ma ora finalmente è arrivata la svolta. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, insieme per un ritorno di fiamma? È stata questa la domanda che tutti si sono fatti dopo la separazione della presentatrice da Tomaso Trussardi ed un evidente riavvicinamento da parte dei due ex coniugi.

Il bacio che si sono scambiati in diretta su Canale 5, poi, nello show di Michelle ha ingigantito la bolla mediatica. Un gesto per scherzare su quello che stava accadendo e far capire come i due abbiano ricucito il loro rapporto dopo molte tensioni anche se in realtà tra di loro non c’è nulla se non che una bella amicizia.

Gli ultimi risvolti, infatti, parlano chiaro. Ognuno ha preso la sua strada: ecco come ha reagito Michelle davanti al nuovo amore di Eros.

Michelle Hunziker e la reazione all’amore di Eros: la verità

Paparazzato per le vie di Milano, Eros Ramazzotti si è fatto beccare in compagnia di una giovane e bella mora. Il saluto con un dolce bacio sulle labbra ha fatto scattare il gossip: una nuova conoscenza per il cantante che non ha spazio per Michelle se non per una bella amicizia.

Qualche giorno dopo, è stato visto in compagnia di altre due ragazze, una delle quali Carlotta Pietrobuono, sua amica da lungo tempo, influencer e “Love Coach”. Ecco che in molti hanno pensato che Eros abbia chiesto alla giovane consigli su come conquistare la ragazza che aveva baciato qualche giorno prima.

E a tutto questo come risponde Michelle? Con uno dei gossip più frizzanti della stagione. Una quasi uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno: Giovanni Angiolini, considerato il medico più bello d’Italia.

I due erano stati già pizzicati insieme altre due volte ma adesso il settimanale Chi li ha proprio beccati mano nella mano e in dolci e affettuose carezze in una fuga d’amore a Parigi.

Insomma questa è la prova regina che tra Michelle ed Eros davvero non ci sia nulla. E se per il cantante non ci sono prove concrete oltre quel bacio di un nuovo amore, per la presentatrice Mediaset pare che la sua nuova storia sia del tutto decollata.