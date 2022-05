“Stasera è solo nero” Nunzia De Girolamo da Roma consola la persona più amata -VIDEO

Nunzia De Girolamo ci racconta la sua serata: non è andata proprio come si sperava e allora ci pensa lei a risollevare le cose. Ecco come

Nunzia De Girolamo si avvia verso la conclusione della seconda stagione di “Ciao Maschio”, il programma in seconda serata di Rai 1 che conduce affiancata dal duo di drag queen Karma B. Grandi soddisfazioni per l’ex ministro che ha scelto, per il momento, la strada della televisione.

Un mondo che le piace e che l’appaga molto. Così le giornate di Nunzia si dividono tra lavoro, famiglia ed amici. Mamma molto presente con la figlia Gea che compirà 10 anni il prossimo giugno, ci mostra qualche estratto della sua quotidianità sui social con momenti dolci e a volte anche scherzosi.

E non manca poi anche qualche frame con l’amore della sua vita, il marito Francesco Boccia, anch’esso ex ministro. I due sono affiatatissimi e Nunzia nei momenti no lo consola così.

Nunzia De Girolamo e le “incazzature”. Il VIDEO dice tutto

