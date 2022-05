Cecilia Rodriugez ha monopolizzato l’attenzione di milioni di fan con uno scatto clamoroso. Il panorama è devastante: inquadratura senza precedenti.

Curve mozzafiato e fascino a non finire. Cecilia Rodriguez torna a far sognare con il suo fisico incredibile, mostrandosi in uno scatto da urlo condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram da ben 4,6 milioni di follower.

La sorella di Belen, 32 anni, è diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo per la partecipazione a format nelle vesti di showgirl e come modella, collaborando con importanti brand.

Anno dopo anno ha conquistato anche molta popolarità sul web, tanto che ogni suo contenuto fa sempre il pieno di like: il suo feed è un sogno a occhi aperti in cui racconta le sue giornate scandite tra set, shooting e attimi spensierati al fianco del compagno Ignazio.

Con l’ultimo scatto condiviso, Instagram è andato in tilt. Questa volta a riscaldare i fan un’inquadratura senza precedenti del suo lato b incredibile messi in risalto dal bikini che indossa, firmato dal suo brand realizzato al fianco della sorella.

Cecilia Rodriugez da sogno: lato di b da batticuore, visione irresistibile

