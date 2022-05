Principe Carlo travolto dalle emozioni. La sua prima volta, retroscena sbalordivo

Il Principe Carlo è protagonista di un retroscena senza precedenti. Il reale ha vissuto emozioni molto intense a seguito di un’esperienza travolgente.

Come per qualsiasi prima, il Principe Carlo è stato travolto da forti sensazioni. Sensazioni che dimostrano la sua grande emozione per un’esperienza che di certo non dimenticherà mai: nel suo cuore costudirà questo ricordo incancellabile.

Dopo tutto questo tempo, è l’erede al trono da più anni distante dalla corona, è arrivata la sua primissima esperienza nei panni da re. 73 anni ha fatto le vece della Regina Elisabetta, costretta al riposo forzato dettato dalle sue condizioni di salute fragili.

Da mesi Sua maestà sta affrontando pesanti criticità fisiche: dal Covid, ai problemi motori, ha dovuto fare i conti con il bastone e la sedia a rotelle. Proprio per questo negli ultimi mesi ha saltato molti eventi, eccetto quelli più rilevanti.

In prima fila in occasione del memoriale dedicato al marito Filippo, mancato il 9 aprile 2021, ha dovuto tuttavia saltare uno storico appuntamento cruciale a cui non manca dal 1963, portando il suo primogenito a sostituirla.

Principe Carlo: prima volta nei panni del re. Forti emozioni

La cerimonia in questione in cui il Principe Carlo ha provato l’ebrezza di ricoprire il ruolo di re è stata l’apertura del Parlamento.

Nell’ambito dell’importante ricorrenza a cui la Regina non manca da più di mezzo secolo, questa volta a leggere il Queen’s Speech è stato il figlio direttamente dal trono presso il Castello di Westmister, luogo dell’evento.

Nessuna traccia della Sovrana, rimasta nelle sue stanza a riposare, anche se la sua presenza si è fatta sentire da lontano grazie a un oggetto simbolico: la sua corona. Questa è stata posta sulla sedia accanto a Carlo che non ha smesso di fissarla, mostrandosi molto emozionato. Non manca, tuttavia, un velo di malinconia per l’assenza materna.

Secondo voci di corridoio, conclusa la cerimonia la Regina si è detta molto orgogliosa di come ha gestito il discorso alla cerimonia. Intanto si sta rimettendo in sesto per non mancare all’atteso Giubileo di Platino, in scena dal 2 al 5 giugno, con cui tutto il Regno Unito festeggerà i suoi 70 anni di trono.