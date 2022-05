Sara Croce torna in televisione per una nuova esperienza e sui social condivide la sua gioia con i fan

Occhi celesti e capelli biondi, sembra una creatura venuta da posti lontani e inesplorati. Sara Croce è un concentrato di sensualità e bellezza che lascia tutti a bocca aperta.

Showgirl e modella, l’abbiamo conosciuta a tutto tondo nella trasmissione “Avanti un altro” ed il pubblico è rimasto folgorato dal suo fascino. Attualmente è impegnata con un altro programma e sui social ha appena pubblicato alcuni scatti del suo nuovo lavoro.

Sara Croce, fuori tutto: il suo lato migliore in primo piano – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce (@saracroce98)

Molto attiva anche sul web, Sara Croce non perde occasione di pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti mozzafiato e momenti delle sue giornate. Seguita da un milione di follower, interagisce con loro e sa come attirare la loro attenzione.

Ha appena pubblicato una foto scattata nel camerino del Teatro Parioli, intenta a prepararsi per la puntata di “Maurizio Costanzo Show” alla quale ha partecipato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“L’ideale di bellezza” Ambra Lombardo apre le porte all’estate 2022: che sirena – FOTO

“Ci rivediamo anche stasera, sono troppo felice” ha scritto sotto al post che è diventato virale. Per l’evento ha indossato un top con brillantini e un vestito bianco dalla scollatura esagerata e le piume come rifiniture. I capelli biondi ondulati e un trucco soave l’hanno resa ancora più bella.

“Venere” ha commentato qualcuno sotto al post e qualcun altro ha aggiunto: “Meravigliosa creatura”, poi ancora “Vuoi sposarmi?”. Ancora una volta i fan sono rimasti esterrefatti da una bellezza angelica come la sua.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Maneskin: tutta la verità sul rapporto tra Damiano David e Vic De Angelis

Sara Croce ha solo ventiquattro anni ed è già una modella e showgirl affermata con tante esperienze alle spalle e tanti progetti e sogni da realizzare. E’ entrata in punta di piedi nel mondo della televisione e in poco tempo ha conquistato la stima e l’affetto dei fan che ora non possono più fare a meno di lei.