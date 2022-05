Immagini mozzafiato travolgono la rete. Negli scatti “da sogno” Andrea Delogu appare come “una dea”. L’artista è nella sua forma migliore.

Andrea Delogu veste oggi i panni della “donna guerriero” dei nostri sogni: immersa com’è in un letterale oceano di novità. In contemporanea all’emozionante ricerca di nuove recensioni del suo “Contrappasso“, e in moto continuo rispetto all’attenzione dei suoi travolti lettori, la conduttrice si addestra per tornare alla guida di una nuova trasmissione. Ma, nel frattempo, arriva un’ulteriore sorpresa.

Dopo lo spoiler del nuovo progetto televisivo sulle orme di “Festivalbar”, che vedrà la scrittrice riminese affiancarsi allo showman partenopeo Stefano De Martino, la nata sotto il segno dei Gemelli si dimostra pronta al suo incontro con i suoi lettori in Piazza San Francesco. Andrea si recherà infatti a Ravenna, il prossimo 14 maggio alle ore 21, in occasione dello “Scrittura Festival“. E ancor prima di prima di tornare in tv, dopo il successo di “Tonica”, con uno inedito show musicale su nel panorama estivo di Rai Due.

“Un sogno” Andrea Delogu si veste da donna-guerriera: le FOTO tra le onde di Hokusai

“Scegli il tuo guerriero“, scrive l’artista alle spalle di una gigantografia de “La grande onda di Kanagawa”, realizzata dal pittore giapponese ottocentesco Katsushika Hokusai.

In un elegante abito celeste “formato menù“, e appartenente alla novella collezione di abiti firmati dal casa di moda italiana Moschino, la conduttrice sceglie un eccentrico caschetto rosso. Ricordando l’espressione assorta di una delle protagoniste di “Mullholland Drive”, la Delogu opta per una sfumatura ancora più intensa. Il tutto in occasione di un visionario shooting per il noto magazine indipendente “Déluge“.

Se qualcuno oserà chiedere tra i commenti, speranzoso: “ci stai dicendo che sei nella nuova stagione di Boris?“, Andrea con il suo “bello è variopinto” ci trasporta in un’epoca sconosciuta. In un’atmosfera che ricongiunge la fierezza dell’antichità giapponese con una magica contemporaneità.

“No filter” ma anche e soprattutto “lavora soda e sogna in grande“, i fan della speaker di Rai Radio Due e lei stessa, in una delle sue recenti storie, pare si trovino già d’accorso sui passi da intraprendere nel prossimo futuro.

Dopo il suo lancio “senza paracadute” in una storia distopica di sensibilizzazione, seguendo il filo travolgente della sua fantasiosa lucidità, i 508mila follower della conduttrice resteranno come ipnotizzati. D’altronde: “come si fa a non innamorarsi di una donna che trova sempre una citazione dei Griffin?“