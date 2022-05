Nella serata di ieri a Villabate, comune nel palermitano, un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo.

Dramma sulle strade siciliane. Ieri sera a Villabate, in provincia di Palermo, un uomo di 55 anni è stato travolto ed ucciso da uno scooter, condotto da un 19enne, mentre attraversava la strada. Sul luogo dell’investimento i soccorsi e le forze dell’ordine.

Per la vittima non c’è stato nulla da fare: inutile la corsa in ospedale, dove i medici poco dopo ne hanno dichiarato il decesso per i gravi traumi riportati. Il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote sarebbe ora indagato con l’accusa di omicidio stradale.

Villabate, 55enne travolto e ucciso da uno scooter: inutili i tentativi di soccorso

Travolto da uno scooter mentre attraversava. Così ha perso la vita Mohamed Boudara, 55enne di origini marocchine. La tragedia nella serata di ieri, mercoledì 11 maggio, in corso Vittorio Emanuele a Villabate, comune alle porte di Palermo. A riportare la notizia Il Giornale di Sicilia.

Non si conoscono ancora con certezza i dettagli dell’incidente, ma pare, secondo le prime informazioni, che la vittima stesse attraversando la strada quando improvvisamente è sopraggiunto un Beverly Piaggio, alla guida del quale vi era un giovane di 19 anni, che lo ha centrato in pieno scaraventandolo sull’asfalto.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze. Sul posto è arrivato lo staff sanitario del 118 che ha prestato le prime cure al 55enne e lo ha trasportato in codice rosso presso il Policlinico del capoluogo siciliano. Qui i medici non sono riusciti a salvargli la vita e poco dopo ne hanno dichiarato la morte.

Come da prassi, sul luogo dell’investimento sono arrivate anche le forze dell’ordine per le indagini ed i rilievi di legge. Gli agenti della Polizia Municipale, riporta Il Giornale di Sicilia, hanno posto sotto sequestro lo scooter e sentito il giovane conducente che ora sarebbe indagato per omicidio stradale.