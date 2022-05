La somma che l’avventore si porta a casa con un biglietto del “Nuovo Turista per Sempre” è qualcosa di mai visto, da non crederci!

La probabilità di vincere la cifra massima al ‘Nuovo Turista per Sempre”, secondo il sito dell’ADM (Agenzia delle Accise delle Dogane e Monopoli) è pari a 1 biglietto ogni 4.560.000.

Eppure la dea bendata ha bussato alle porte di Roma, più precisamente a Piana del Sole, nella periferia ovest della Capitale, dove poche settimane fa è stata realizzata una vincita milionaria.

A beneficiarne è stato un cliente che, recatosi al bar di viale Pescina Gagliarda, ha acquistato un biglietto Gratta e Vinci che gli ha portato davvero fortuna.

Peccato che nessuno si fosse accorto di quello che era accaduto, l’arrivo improvviso nel negozio di un dipendente di Lottomatica ha però rivelato la vittoria più grande.

Gratta e Vinci milionario, ignoto acquirente sbanca tutto

Non si conosce il nome del fortunato vincitore ma sappiamo per certo invece quello del titolare della ricevitoria a Roma, ovvero Alberto Fortuna, che ha decisamente portato una ventata di buona sorte all’ignoto acquirente.

Intervistato da Roma Today, il signor Fortuna ha dichiarato incredulo che né lui né la moglie “ci siamo accorti di nulla ed infatti è stata una vera sorpresa. Lo abbiamo appreso quando si è presentato sul posto un dipendente di Lottomatica, che aveva il compito di informarci della vincita”.

La vincita è avvenuta il 13 aprile ma la comunicazione è arrivata alla fine di aprile solo grazie alla referenza della classica “locandina” da parte di Lottomatica.

Ma a quanto ammonta tale cifra incurabile? La somma che il misterioso avventore si porta a casa è pari a quasi due milioni, per l’esattezza è di 1.936.849 di euro. Una bella soddisfazione personale anche per il titolare visto che nella sua ricevitoria non erano mai state vinte cifre superiori a 500 euro.