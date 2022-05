La vita in diretta, Alberto Matano e l’ospite del suo talk si sono confrontati in merito ad un tema caldissimo: sfiorata la lite tra i due

L’Eurovision Song Contest andrà in onda questa sera con la seconda semifinale. Nel frattempo, tutte le trasmissioni italiane non mancano di dare spazio alla tanto attesa kermesse canora. Il festival musicale europeo, in onda dal Pala Olimpico di Torino, vedrà Achille Lauro esibirsi come rappresentante di San Marino.

Durante la puntata odierna de “La vita in diretta”, Alberto Matano ha dedicato uno spazio all’Eurovision sottoponendo ai suoi ospiti la questione dell’Ucraina. Con gli opinionisti del talk, il conduttore ha parlato del messaggio che la Kalush Orchestra, rappresentante della Nazione, ha voluto portare sul palco.

Tra il presentatore ed una sua nota opinionista, tuttavia, è venuto a crearsi un attrito a dir poco inaspettato. I due, che non la pensavano allo stesso modo, sembravano sul punto di intavolare una vera e propria discussione. I dettagli vi lasceranno senza parole.

La vita in diretta, Alberto Matano zittito dall’ospite: “davvero imbarazzante”. Sfiorata la lite

Un messaggio di speranza e di pace, quello che la Kalush Orchestra ha voluto lanciare direttamente dal palco dell’Eurovision: questo il parere degli opinionisti de “La vita in diretta”. Gli ospiti del talk di Matano, su invito del giornalista, hanno poi affrontato la questione del ritiro della Russia.

Sia Barbara Alberti che lo stesso conduttore si sono mostrati contrari a questa decisione. “La musica unisce, è sempre un peccato quando si discrimina” ha asserito perentoria la giornalista. Alba Parietti, a differenza dei suoi colleghi, ha inaspettatamente espresso un’opinione del tutto contraria.

“Sarebbe stato davvero imbarazzante se la Russia avesse deciso di esibirsi” ha replicato l’attrice alla Alberti. Un parere, quello dell’opinionista, che non ha trovato il supporto del presentatore. Nel timore che le proprie affermazioni potessero essere fraintese, la Parietti si è affrettata ad aggiungere: “parlo a favore dei russi, il pubblico non li avrebbe guardati con gli stessi occhi degli altri“.

Matano, tuttavia, ha continuato a ribadire il proprio disaccordo con l’opinionista, al punto tale che Alba si è trovata più volte costretta ad interromperlo per dire la sua. In merito a questo tema a dir poco caldissimo, i due hanno dimostrato di pensarla in maniera diametralmente opposta.