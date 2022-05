Un funzionario della polizia provinciale di Palermo si è tolto la vita la scorsa notte a Bagheria lanciandosi dalla finestra della sua abitazione durante l’arresto della Guardia di Finanza.

Si è lanciato nel vuoto dal sesto piano per evitare l’arresto ed è morto. Così si è tolto la vita, la scorsa notte a Bagheria (Palermo), un funzionario della polizia provinciale di 61 anni in servizio nel capoluogo siciliano.

Presso il suo appartamento si erano presentati gli uomini della Guardia di Finanza per notificargli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito di un’indagine per corruzione. A quel punto, il 61enne ha chiesto di andare in bagno e si è gettato dalla finestra.

Bagheria, dramma nella notte: funzionario di polizia provinciale si suicida durante l'arresto

Tragedia la scorsa notte, tra giovedì 12 e venerdì 13 maggio, a Bagheria, comune in provincia di Palermo, dove un uomo di è tolto la vita. Si tratta di un 61enne funzionario della polizia provinciale di Palermo.

Nella notte, riporta la redazione de La Sicilia, presso l’appartamento dell’indagato era arrivata la Guardia di Finanza per notificargli un’ordinanza di custodia cautelare e accompagnarlo in carcere. L’uomo risultava coinvolto in un’inchiesta per corruzione, condotta dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano, insieme ad altre nove persone. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti alcuni imprenditori avrebbero ottenuto dei rinnovi di autorizzazioni ambientali o delle presunte soffiate su eventuali ispezioni in cambio di regali di vario genere o denaro.

Alla vista delle Fiamme Gialle, il funzionario avrebbe chiesto di andare in bagno, ma ha aperto la finestra dell’abitazione gettandosi nel vuoto. Un volo dal sesto piano della palazzina che non gli ha lasciato scampo.

Un finanziere, scrivono i colleghi de La Sicilia, è rimasto ferito nel tentativo di fermarlo, purtroppo senza riuscirci. Dopo l’accaduto, è stato trasportato presso il pronto soccorso dove gli è stata riscontrata una grave ferita alla mano. Inutili, invece, i tentativi di soccorso per il 61enne.

