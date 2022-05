La tragedia si è consumata nella notte tra il 17 e 18 febbraio: il piccolo, appena 8 anni, è morto dopo aver mangiato una pizza Fraich’Up Buitoni.

Un bambino di 8 anni è morto dopo aver mangiato una pizza congelata. La tragedia risale alla notte tra il 17 e 18 febbraio in Francia. Lo riporta il media Midi Libre. L’insolita notizia non è nuova per l’Esagono: siamo di fronte al secondo caso dopo il consumo di una pizza surgelata. Sempre le Midi Libre ha riferito un simile dramma; questa volta il 12 aprile: la vittima, una bambina di 12 anni, è finita in stato vegetativo. Proprio come il bimbo, anche la ragazza aveva gustato una pizza Buitoni della linea Fraîch’Up.

Due bambini vittime della pizza Buitoni: l’intossicazione

Un altro caso di intossicazione su minore dopo la consumazione di una pizza surgelata. Il marchio è sempre lo stesso, la Buitoni della linea FraîchUp. Stando a quanto riportano i principali media francesi, all’origine di entrambi i drammi, lo stato vegetativo della 12enne e il decesso del bambino di 8 anni, vi è una grave infezione batterica da Escherichia coli. Il prodotto alimentare Netslè è stato ritirato dal mercato francese a livello preventivo, ma continuano ad arrivare segnalazioni di casi simili sul territorio nazionale. Dal 17/18 febbraio, data del decesso del piccolo; si è registrata un’altra tragedia in meno di due mesi.

Il 12 aprile, la giovane Léna, 12 anni, è precipitata in stato vegetativo dopo aver mangiato la pizza surgelata. La vittima ha contratto l’infezione a un livello talmente grave da non essere più in grado di “reagire, comunicare e rispondere a stimoli sonori e visivi”. I casi continuano a moltiplicarsi, specialmente a causa della scarsa informazione tra la popolazione: le fonti ufficiali delle autorità sanitarie francesi hanno contato dall’inizio del 2022 53 casi di sindrome emolitico uremica, di cui 51 correlati a STEC O26 e 2 a ceppi STEC O103. Ad accomunare i dati sono l’età delle vittime, tutti bambini; a parte due ultra novantenni.

L’inchiesta è stata avviata a inizio mese di aprile su decisione del prefetto locale di bloccare la produzione e distribuzione delle pizze congelate sul mercato nazionale. Lo stabilimento Caudry è finito sotto indagine: stando a quanto riporta Agence France Presse, il locale è stato chiuso dopo alcuni accertamenti eseguiti tra il 22 e il 29 marzo. Secondo quanto riporta il comunicato della Direzione dipartimentale per la protezione delle popolazioni (DDPP), all’interno dell’ambiente vi erano topi e altri tipi di roditori: le scarse condizioni igieniche del luogo hanno con alta probabilità contribuito all’origine della contaminazione infettiva, coadiuvate da altre inosservanze organizzative e logistiche, come la totale assenza di manutenzione e pulizia delle aree industriali.

Le autorità sanitarie francesi hanno invitato la popolazione alla prudenza ricordando i sintomi principali dell’infezione batterica. Oltre a dissenteria, spesso nella forma muco-emorragica, la contaminazione infettiva si cela in sintomi come nausea, vomito, alta sonnolenza, fatica e dolore all’altezza dell’addome; nella lista rientrano anche i più comuni sintomi influenzali, con una linea di febbre non oltre i 38°C.