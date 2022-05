Beatrice Valli fiore tra i fiori, in lingerie diventa un panorama accecante, “Ci metterei la firma dopo tre bambini” – FOTO

La bella influencer per la campagna Intimissimi ha scelto un prato di papaveri in fiore, chi le può togliere gli occhi di dosso con quelle curve?

Chi l’ha detto che dopo tre bambini ci si debba rintanare in casa e smettere di vivere? Ha preso sul serio questo mantra anche la bellissima Beatrice Valli che sul suo profilo Instagram è attivissima con la community e non perde occasione per renderla partecipe della sua vita familiare e quella lavorativa come influencer.

Accanto al suo Marco Fantini, conosciuto a “Uomini e Donne” è una mamma realizzata che non ha per nulla messo da parte le sue passioni personali e la sua incredibile solarità contagiosa che trasmette nelle stories e ad ogni nuovo scatto pubblicato.

Le gravidanze non hanno intaccato minimamente il suo fisico asciutto e tonico, e come possiamo vedere nell’ultimo shooting realizzato per Intimissimi, è ancora di una bellezza sublime per milioni di fan che la seguono con devozione.

Beatrice Valli esagera, mostra le curve e blocca il web. Che dirà Marco?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

“I papaveri possono arrivare ad un’altezza di poco inferiore alla mia 😝☺️ per questo mi ci sono sdraiata in mezzo, per non farvi notare la differenza di altezza 😂🤣❤️🙃 @intimissimiofficial #intimissimigirls”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Charlene Wittstock e Alberto di Monaco: divorzio dietro l’angolo? Finalmente parla qualcuno: “Le cose stanno così”

Scrive lei nella didascalia ironica che accompagna l’ultimo carosello di foto scattate in un campo di fiori, margherite e papaveri in piena fioritura. Indossa un completino di cotone color grigio-beige che si camuffa in modo camaleontico con la sua carnagione di pelle chiarissima.

La giovane mamma mostra un fisico perfetto, il tempo e i tre figli sembrano non aver intaccato minimamente le pieghe delle sue membra che sono uno spettacolo inestimabile da ammirare più volte e in cui perdersi senza possibilità di fuga. Non solo ventre piatto e muscoloso, ma anche seno rigoglioso e gambe toniche e snelle, una vera allucinazione paradisiaca.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Eurovision Song Contest 2022”: fatto sbalorditivo. I presentatori non riescono a credere ai loro occhi

I commenti raccontano anch’essi tutta questa concitazione:

“Se facessi anche io delle foto così diventerei la pimpa #allergia”, “Ammazza!”, “Ci metterei la firma dopo tre bambini ad avere un fisico così, troppo bella❤️😍”, “Bellissima e finalmente una persona che si mostra senza filtri 😍”.

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO