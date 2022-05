Carolina di Monaco sembra avere un desiderio molto particolare legato a una reale da sempre sua nemica. Insofferente per la sua presenza a Palazzo, sarebbe in moto a darle il ben servito.

Aria di tempesta a Palazzo Grimaldi. Questa volta protagonista di un retroscena senza precedenti è Carolina di Monaco, sempre più intollerante nei confronti di una figura del Principato.

65 anni, la primogenita di Grace Kelly e Ranieri, sarebbe ormai ai ferri corti con la sua più grande nemica di sempre: dal primo incontro avrebbe un rapporto ostile con lei, vedendola sotto una pessima luce.

Si tratta di Charlene di Monaco, al centro dei riflettori ormai da mesi per via della malattia misteriosa che l’ha colpita e per i problemi coniugali con il marito Alberto, il fratello di Carolina.

Tra le due cognate non scorre buon sangue da anni, ma di recente le difficoltà sarebbero degenerate proprio per la situazione critica che sta vivendo l’ex nuotatrice, protagonista di costanti fughe di notizie. Per la 65enne la Wittostock le avrebbe soffiato il ruolo di first lady: insofferente in merito alla sua presenza sarebbe pronta a mettere in atto un piano clamoroso.

Carolina di Monaco, il desiderio spiazzante nei confronti di Charlene

Allontanarla da Palazzo. Questo è il desiderio che anima Carolina di Monaco nei confronti di Charlene, per la quale hai mai avuto così tanto antipatia.

Dopo la sua malattia e i problemi coniugali, tutti i riflettori sono puntati sull’ex nuotatrice, da sempre un problema per la sorella di Alberto. Un problema a tal punto da volersene sbarazzare, allontanandola per sempre da Palazzo.

Secondo il magazine Voici e Bild, vorrebbe toglierle qualsiasi potere nel Principato e non desierebbe più fare i conti con la sua presenza. Intanto per la moglie di Alberto arriva l’esclusione dal Comitato dei Grimaldi, volto all’organizzazione delle manifestazione previste in occasione dei 100 anni dalla nascita del Principe Ranieri, in programma per il 2023.

La volontà di Carolina sembra aver avuto presa sul fratello: da voci di corridoio, oltre alla presunta imminente separazione, la Wittstock sarebbe confinata a Roc Angel, residenza nei pressi di Palazzo, avendo così più privacy ed evitando di poter incrociare lo sguardo della sorella del marito.