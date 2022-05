“Auguri amore mio”, Chanel Totti festeggia 15 anni. La dedica dell’uomo che le ha rubato il cuore – FOTO

Chanel Totti compie 15 anni e su Instagram non potevano mancare gli auguri del suo grande amore, la dedica ha commosso i fan

L’abbiamo conosciuta appena nata, una bambina con gli occhi celesti e quella chioma bionda. Oggi è un’adolescente e l’amore di mamma Ilary e papà Francesco.

Chanel Totti è la secondogenita della famiglia Totti ed il 13 maggio per lei è un giorno speciale: è il suo compleanno. Così sui social sono già spuntate foto, dediche da parte di fan, amici e parenti che non hanno perso occasione di farle gli auguri per i suoi 15 anni.

Chanel Totti, gli auguri più belli dall’uomo della sua vita – FOTO

Nel giorno del suo compleanno, Chanel Totti ha ricevuto gli auguri dall’uomo della sua vita papà Francesco che sui social ha condiviso una foto insieme alla figlia ed ha scritto: “Amore mio, tanti auguri”.

Lo scatto è già virale ed è un selfie che i due si sono fatti in qualche occasione, la quindicenne sembra una donna, anzi assomiglia sempre di più alla mamma Ilary.

Chanel bacia il papà e Francesco sorride e dal suo sguardo si evince tutto l’amore per sua figlia. Oltre al post, il pupone ha voluto dedicarle anche altre foto che ha condiviso come storie su Instagram: momenti che rimandano alla loro quotidianità, tra un selfie in bagno e coccole.

I fan non hanno potuto fare a meno di emozionarsi e di lasciare qualche commento sotto al post dell’ex calciatore, qualcuno ha scritto: “La vera coppia del gol” e poi ancora “Tutta la mamma”.

Sono passati quindici anni da quando Francesco Totti e Ilary Blasi annunciavano la nascita della secondogenita, tra alti e bassi la coppia più amata dagli italiani è ancora qui, con una famiglia strepitosa e tanti sogni da realizzare. Quella bambina dagli occhioni celesti è ormai una donna che non smetterà mai di sostenere e supportare i suoi genitori che la amano follemente.