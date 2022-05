Chiara Ferragni torna a far sognare il popolo del web mostrandosi in tutta la sua bellezza. A catalizzare la scollatura senza precedenti: la visione riscalda, subito è un boom di like.

Fascino a non finire e successo inarrestabile. Chiara Ferragni continua a stupire tra la sua bellezza e i suoi costanti traguardi. Influencer numero uno in Italia, imprenditrice digitale, moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria, ha lasciato senza fiato mostrandosi per l’ennesima volta incredibile sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Da poco compiti i 35 anni, ha costruito un vero e proprio impero: partita da un fashion blog, ha poi avuto un’ascesa pazzesca su Instagram per poi collaborare con le più importanti Maison dell’alta moda.

In parallelo ha fondato un suo brand di abbigliamento e accessori, dal grande successo, e dato vita a una splendida famiglia. In tutto questo non ha mai smesso di tenersi in forma: complice la genetica, accompagnata da allenamenti costanti, ha un fisico perfetto capace di conquistare a ogni scatto postato i fan. L’ultimo apparso sul suo feed da sogno ha scaturito il medesimo effetto facendo subito il pieno di complimenti.

Chiara Ferragni: la scollatura fa sognare, fan nel delirio

