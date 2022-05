Chiara Ferragni e la foto che mostra il dietro le quinte del suo look. I fan adorano la sua normalità e spontaneità

Week-end super glamour ma anche felice e spensierato per Chiara Ferragni. In occasione del suo compleanno, l’imprenditrice digitale è volata in Sicilia con tutta la sua famiglia: il marito Fedez ed i piccoli Leone e Vittoria. Al suo fianco anche la sorella Valentina, assente invece Francesca, ed una serie di amici che hanno trascorso un po’ di giorni nella meravigliosa isola.

Il 7 maggio l’influencer numero uno al mondo ha spento le sue 35 candeline e l’8 maggio ha festeggiato la festa della mamma. Week end super tra torte e lunghe tavolate in compagnia, senza farsi mancare i tour guidati alla scoperta delle meraviglie siciliane.

E ovviamente i look, impossibile tralasciarli. La moglie di Fedez ha osato con trasparenze molto hot, mini dress, scollature e nuove tendenze.

Chiara Ferragni svela gli imprevisti: i fan apprezzano. Le FOTO

Chiara Ferragni non si smentisce mai. Sa bene che ogni sua scelta ha delle conseguenze e così è stato per i look scelti per i giorni trascorsi in Sicilia.

Ne ha sfoggiati diversi e anche molto provocanti, dalla gonna nera completamente trasparente, all’abito bianco con la schiena nuda e senza reggiseno fino al completo nero in paillettes con un micro top nero a fascia, guanti neri trasparenti ed una lunga gonna in coordinato.

È così che l’influencer sta contribuendo al ritorno della vita bassa. La pancia tutta di fuori costituisce il la per dare la spinta ad una tendenza che ritorna. Ma la mamma di Leone e Vittoria non vuole mostrare solo la perfezione.

Ecco che così, nel book degli scatti del suo “Best of Palermo”, Chiara ha deciso di mettere anche il dietro le quinte, il prima dello scatto perfetto. Qualcosa è andato storto con il top e mentre un suo collaboratore glielo sistema da dietro lei rilascia un’espressione di disagio.

I suoi fan impazziscono per questo, per il suo mostrarsi imperfetta come tutti, nonostante la sua notorietà. “La prima è tutto 😂❤️❤️❤️”, “La prima foto è vita reale e la seconda Instagram 😂💖” sono alcuni degli innumerevoli commenti che si leggono.