“Beato Bobo!”, Costanza Caracciolo, la scollatura è clamorosa e il web impazzisce: tutta di bianco nella FOTO

Costanza Caracciolo rapisce, come sempre, con il suo fascino provocante e sensuale: il web si esalta per la compagna di Christian Vieri

Christian Vieri, gli appassionati di calcio lo sanno bene, è stato un attaccante infallibile, capace di segnare a ripetizione con la maglia della Nazionale e con quelle di Juventus, Lazio, Inter, Milan e non solo. E ha fatto tanto parlare di sé anche fuori dal campo.

Pochi uomini possono vantare di essere stati insieme a bellezze come Elisabetta Canalis, Melissa Satta e Costanza Caracciolo, colei con cui ha trovato la felicità. Con l’ex velina siciliana si è sposato, tre anni fa, e l’unione dei due è stata allietata dalla nascita delle due figlie Stella e Isabel.

La bellezza di Costanza, che con Federica Nargi ha composto, anni fa, un duo irresistibile a Striscia la Notizia, come noto è considerevole e fa sì che ‘Bobo’ sia uno degli uomini più invidiati dello Stivale. Sul suo seguitissimo profilo Instagram – oltre un milione e 200 mila followers – regala di continuo scatti da capogiro che ci fanno sognare a occhi aperti.

Costanza Caracciolo, il primo piano del lato A lascia davvero senza fiato: applausi a scena aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Avviene anche in questo caso, con un primo piano vertiginoso che ci proietta all’interno della sua scollatura eclatante. Curve che accendono la passione degli ammiratori e che come al solito sono esibite da Costanza con classe ed eleganza innata.

La modella siciliana sfodera tutto il suo charme, con un tailleur bianco ricamato che ne esalta la figura seducente. Una nuova lezione di stile e insieme di sensualità che scatena il web come non mai.

I commenti e i like naturalmente impazzano, alla bellezza mozzafiato di Costanza non si può mai resistere. Un capolavoro che non passa mai inosservato.