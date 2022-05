Gli esplode lo stomaco dopo aver mangiato troppo. 38enne rischia la vita

Un 38enne modenese ha rischiato di morire dopo un’abbuffata di cibo. Salvato all’ospedale di Baggiovara

Una vicenda che ha dell’incredibile quella accaduta a Baggiovara, comune in provincia di Modena. Un 38enne del posto ha rischiato di perdere la vita dopo aver mangiato in maniera eccessiva. Il suo stomaco è ‘esploso’ e l’uomo è riuscito a salvarsi solo grazie alla decisione di recarsi tempestivamente al Pronto Soccorso della zona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Pescatore scomparso: si concludono tragicamente le ricerche

La classica grigliata del giorno di Pasquetta ha rischiato di finire in tragedia per il 38enne modenese. Una vera e propria abbuffata a base di carne grigliata a pranzo con gli amici e pizza la sera in famiglia. Ad accompagnare il tutto dell’immancabile birra. Dopo aver mangiato così tanto l’uomo ha deciso di bere, per digerire, acqua frizzante e bicarbonato di sodio. Un mix esplosivo che gli è quasi costato la vita.

Stomaco esploso dopo un’abbuffata. 38enne rischia la vita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Travolto da uno scooter mentre attraversa la strada: morto un uomo

Un’abbuffata che è quasi costata la vita al protagonista di questa ‘assurda’ vicenda. Un mix di cibi molto pesanti, uniti all’effervescenza dell’acqua frizzante e al bicarbonato di sodio, diventato quasi letale.

L’uomo qualche ora dopo aver ingerito l’acqua frizzante e il bicarbonato, si è recato al Pronto Soccorso di Baggiovara (Modena), accusando un fortissimo dolore all’addome. E’ stato subito sottoposto ad alcuni esami specifici che hanno rivelato come ci fosse una perforazione gastrica. Una lacerazione dello stomaco dovuta all’insieme di gas, liquidi, bicarbonato e cibo presente al suo interno.

L’uomo è stato quindi operato d’urgenza. L’operazione ha richiesto l’asportazione di gran parte dello stomaco oltre che di un intervento per ripulire la cavità addominale. Trasferito in terapia intensiva, ha subito un’ulteriore operazione chirurgica per posizionare una digiunostomia di alimentazione. Il 38enne verrà a breve sottoposto ad una terza operazione per riuscire a ricostruire la parte dello stomaco asportata.

“Questo tipo di perforazione è rara -ha detto la dott.ssa Micaela Piccoli, che ha effettuato l’operazione- ma, se non diagnosticata velocemente, ha un alto tasso di mortalità“.