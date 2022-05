Fabrizio Frizzi e lo scatto insieme al suo caro amico. Un momento unico e che non morirà mai. Ecco di chi stiamo parlando

Il suo sguardo dolce, il suo sorriso avvolgente e quei modi garbati che facevano sentire tutti a proprio agio. Così ricorderemo per sempre Fabrizio Frizzi, il compianto presentatore Rai morto a soli 60 anni, in seguito ad una emorragia cerebrale.

Tutti lo ricorderemo per sempre come l’uomo dei sorrisi, come colui che ci aveva fatto preoccupare quando nel 2017 fu colto da un’ischemia durante la registrazione di una puntata de “L’Eredità” ma dalla quale ben presto si riprese per tornare alla conduzione del quiz che oggi è nelle mani di Flavio Insinna.

Ma Fabrizio sapeva che la sua battaglia non era ancora finita certo che la ricerca, nella quale credeva profondamente, lo avrebbe aiutato. Tutto questo non è stato possibile e cinque mesi dopo da quel malore Fabrizio ci ha lasciato per sempre, strappato alla vita proprio nel momento in cui doveva godersi gli anni più belli insieme alla piccola Stella, frutto del suo amore con Carlotta Mantovan.

Fabrizi Frizzi ed il suo amico: lo sguardo dice tutto. La FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Frizzi 🦋 (@persemprefrizzi)

Da allora nessuno ha dimenticato Fabrizio Frizzi ma per tenere vivo ogni giorno il suo ricordo, la pagina Instagram a lui dedicata “persemprefrizzi” con oltre 60 mila follower, ci regala costantemente scatti del noto presentatore.

L’ultimo lo ritrae insieme ad uno dei suoi più grandi amici, Max Biaggi. I due avevano un rapporto strettissimo, grandi amici nella vita di tutti i giorni oltre le telecamere. Lo scorso anno, in occasione del suo compleanno, il campione lo ha ricordato a “Domenica In” definendo il compianto presentatore una vera ancora per lui anche oggi che non c’è più.

Biaggi non ha potuto trattenere le lacrime e ha raccontato che quando ha saputo della sua malattia ha portato i suoi figli a casa sua. “Abbiamo passato una serata bellissima tutti insieme. Speravo avremmo potuto averne di più”, ha detto raccontando come lui e Frizzi volevano che i loro figli crescessero insieme come era stato per loro.

Nello scatto su Instagram Fabrizio e Max sono uno accanto all’altro, sorridono e si guardano intensamente negli occhi come solo i grandi ed i veri amici sanno fare. Uno scatto iconico anche se un po’ sfocato che rimarrà indelebile.

