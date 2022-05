Flavio Insinna non si trattiene ed apostrofa con toni indispettiti il concorrente: la compilation di errori non è passata inosservata

Come di consueto, al principio di ogni puntata de “L’Eredità” Flavio Insinna presenta con entusiasmo i concorrenti che dovranno cercare di accaparrarsi il titolo di campioni. La fase degli “Abbinamenti”, oltre a rappresentare lo step iniziale del gioco televisivo, serve anche a permettere ai partecipanti di ambientarsi all’interno dello studio.

Quest’oggi, venerdì 13 maggio, a colpire i telespettatori è stato soprattutto il turno del concorrente Luca. Simpaticissimo e travolgente, il nativo di Broni (Pavia) ha dato vita a degli sketch a dir poco esilaranti assieme al padrone di casa.

Quando si è trattato di dare il via al vero e proprio gioco, tuttavia, il sorriso è parso rapidamente abbandonare il volto del partecipante. Flavio Insinna, sconvolto a causa delle risposte fornite dal concorrente, non ha mancato di “rimproverarlo”.

Flavio Insinna sbotta contro il concorrente: “c’è chi ti guarda”. Mai successo a L’Eredità

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

L’avventura di Luca all’interno del gioco televisivo di Rai 1 sembrava iniziata con tutt’altri presupposti. Il nativo di Broni, fin dalle prime battute, era riuscito ad ingraziarsi il conduttore Flavio Insinna, colpito dalla solarità del concorrente e dalla sua dimestichezza con le telecamere.

Quando il padrone di casa ha avviato lo step degli “Abbinamenti”, tuttavia, il sorriso di Luca è parso rapidamente abbandonarlo. Il tema su cui vertevano le domande dei quesiti, come osservato a malincuore da Flavio, non era proprio nelle corde del concorrente.

“Devi dirmi a quale saga appartengono i personaggi che ti indicherò” ha spiegato il conduttore, di fronte ad un Luca a dir poco terrorizzato. Nel momento in cui Insinna ha iniziato ad elencare i personaggi scelti dagli autori, infatti, il partecipante non è stato in grado di riconoscerne nemmeno uno.

Mai, nella storia de “L’Eredità”, era accaduto che un concorrente non riuscisse ad azzeccare neanche una risposta. Il conduttore, a metà tra il divertito e l’imbarazzato, ha commentato la scena con queste parole: “forza e coraggio, a casa c’è chi ti guarda!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Victoria De Angelis, sotto la giacca spunta il reggiseno in pizzo: vicino a lei c’è qualcuno di speciale – FOTO

Nonostante l’incoraggiamento del presentatore, Luca non è riuscito a portare a termine la prima fase del gioco. Insinna, notando il suo disagio, ha deciso di porre fine anticipatamente allo spiacevole tormento: “non preoccuparti, ci rifaremo al prossimo step!“.

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO DI YESLIFE