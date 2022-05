Ginevra Pisani, la trasformazione impressionante dell’ex professoressa: l’ultimo scatto apparso sui social lascia senza fiato

Il pubblico di Rai 1 è letteralmente rimasto orfano della bellissima Ginevra Pisani. La classe 1994 raggiunse la notorietà ormai diversi anni fa grazie alla trasmissione “Uomini e Donne”. L’ex corteggiatrice, che venne scelta dal tronista Claudio D’Angelo, iniziò con quest’ultimo una relazione appassionata e travolgente, che si interruppe dopo circa due anni.

L’influencer, tuttavia, aveva già spiccato il volo ed era rapidamente divenuta uno dei volti più conosciuti all’interno delle piattaforme social. Proprio per questo motivo, Flavio Insinna la volle al suo fianco a “L’Eredità” nel ruolo di professoressa.

Negli ultimi mesi, tuttavia, Ginevra ha dovuto attraversare parecchie, radicali trasformazioni. Oltre ad aver abbandonato il quiz game di Rai 1, di recente la Pisani ha reso i suoi followers partecipi di un cambiamento che starebbe letteralmente rivoluzionando la sua vita.

Ginevra Pisani, la trasformazione impressionante dell’ex professoressa: “la mia vita è cambiata”

Nella vita dell’ex professoressa de “L’Eredità”, tutto sembrerebbe essere cambiato nel giro di pochissimo tempo. La Pisani, celebre ex volto di “Uomini e Donne”, ha dovuto dire addio alla trasmissione di Flavio Insinna per il sopraggiungere di nuove opportunità lavorative.

Attualmente, infatti, la 24enne è impegnata in una tournée teatrale che le starebbe regalando moltissime soddisfazioni. Quest’ultima, tuttavia, non è affatto l’unica novità subentrata nella vita di Ginevra. Come ammesso dall’ex professoressa attraverso il recente post di Instagram, la Pisani avrebbe preso una decisione a dir poco rivoluzionaria.

“Come è cambiata la mia vita da quando ho la frangetta” ha scritto l’attrice a corredo della compilation, mediante cui i fan hanno potuto ammirare il suo nuovo, sconvolgente taglio di capelli. Ginevra, seducente e bella oltre ogni misura, si è guadagnata una valanga di apprezzamenti.

“Stupenda“, “Sfoggia ovunque la tua bellezza” hanno commentato i fan, rapiti dalla trasformazione radicale del look. La Pisani, che non sembra affatto essersi pentita della scelta presa, non ha perso l’occasione per ostentare tutto il proprio fascino.

