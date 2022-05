“Ho deciso di pubblicare a quest’ora perchè….”, Giulia Stabile spiazza i fan: post strappalacrime FOTO

La vincitrice della scorsa edizione di ”Amici” pubblica un post che fa il pieno di like. Le parole che non ti aspetti…

Giulia Stabile sa bene come conquistare i suoi followers. Dal primo giorno che l’abbiamo vista entrare nella scuola di Maria De Filippi ha rapito il cuore di tutti gli spettatori…

Fin da subito grazie al suo sorriso contagioso e a quello spirito da eterna bambina ha conquistato il pubblico. Quando scendeva sul palco si trasformava e svestiva i panni da ragazzina insicura per vestire quelli di ballerina grintosa e piena di talento.

Giorno dopo giorno la sua schiera di fans cresceva a vista d’occhio e quando si è avvicinata a Sangiovanni, i sostenitori della coppia non hanno fatto altro che mostrare tutto il loro appoggio nei confronti dei due ragazzi.

Infatti, Giulia e Sangiovanni sono arrivati dritti in finale classificandosi al primo e secondo posto.

Da quando la ragazza italocatalana ha alzato la coppa di ”Amici” non ha più interrotto la sua scalata verso il successo. Diverse sono state le opportunità lavorative che le sono state concesse, tra cui anche la partecipazione ai programmi di Maria De Filippi che da subito l’ha voluta prendere sotto la sua ala protettiva.

Alla vigilia della finalissima dell’ultima edizione di ”Amici”, Giulia è pronta a passare lo scettro al prossimo vincitore. Ma prima ha voluto pubblicare un post che ha fatto il pieno di like.

Il post strappalacrime di Giulia Stabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Giulia ha condiviso sul suo profilo ufficiale 9 istantanee che la ritraggono in momenti differenti e ad ognuna ha voluto allegare una spiegazione.

Prima, però, una precisazione: “Per starmi vicino ci vuole molta pazienza ma almeno sono dolce e un po’ simpatica“.

La prima foto non può essere che dedicata al suo Sangiovanni, con un abbraccio tra i due (non ha bisogno di nessuna descrizione, grazie Pachy).

La seconda è per Francesco Porcelluzzi, il suo maestro a cui dedica un video in sala prove (il mio maestro mi vuole bene ed è più scemo di me).

Poi è il momento di un po’ di spensieratezza con un altro video che vede Giulia divertirsi con Rudy Zerbi e i suoi ex colleghi Deddy e Tancredi (il mio primo concerto dello zio Tano con Bambi e Zerbitos).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Veronica Ruggeri “una vera Iena”: il cambio di prospettiva “On the road” dopo la diretta – FOTO

Segue un altro video con Gilla Parodi e Paolo Zazzaretta che lavorano per Witty tv (vorrei saper gestire la frangetta bene quanto tutti i componenti di Witty riescono a gestire la loro pazienza lavorando con me e questo video non è nulla).

La quinta foto rappresenta l’essenza di Giulia in tutta la sua ilarità (la faccia di Instagram quando vede che non pubblico mai e decido di pubblicare dal nulla a quest’ora).

Non poteva mancare un video dedicato al suo amico e compagno di ballo Samuele Barbetta (io e mind of due bimbi, ma quanto è bella la risata di mind of?).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Stefano De Martino, nuovo programma per lui dopo Stasera Tutto È Possibile

Poi un tocco di arancione che è il suo colore preferito.

Uno scatto dedicato alla sua truccatrice (chi decide di truccarmi può definirsi “persona temeraria”) e infine un pensiero rivolto ancora a chi opera dietro le quinte, ossia Shihunova e Valentina Rubini (io in compagnia di due sante che lavorano con me dopo giornate di lavoro alle 2).